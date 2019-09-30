Девушка дополнила образ очками и стала носить "классику".

Новый стиль вам к лицу: Одесская Барби кардинально сменила имидж instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: “Одесскую Барби“ высмеяли в Сети из-за идеального фото мамы в купальнике

Известная блогер и инста-дива Валерия Лукьянова, которая прославилась благодаря схожестью с американской куклой Барби - кардинально сменила имидж. На днях девушка опубликовала в Инстаграм фото, на котором появилась в брючном костюме темно-синего цвета и очках в широкой прямоугольной оправе. Пост, сопровождающий фото, касался женской красоты - Валерия написала, что для того, чтобы быть привлекательной, женщина должна соблюдать баланс внешнего и внутреннего очарования.

Читай также: Не отличить от дочери: Одесская Барби показала маму в эффектном бикини

Кардинальная перемена имиджа Валерии не осталась незамеченной поклонниками - еще бы, ведь раньше “Барби“ выбирала яркие наряды “а-ля романтик“ или одежки в стиле кежуал. К тому же, Валерия частенько выкладывает снимки в спортивных вещах - с пробежки или из спортзала.

Однако, похоже “классика“ пришлась по вкусу Барби - на новых фото, сделанных в библиотеке Амстердама, Валерия позирует в приталенной темной юбке и черной водолазке с коротким рукавом. Образ дополнили все те же очки и ярко-красная помада.

Подписчики Валерии отметили, что ей очень к лицу новый стиль и очки делают ее “совершенно другой“, добавляя при этом шарма.

Ранее мы писали что Валерия Лукьянова похвасталась фигурой в нижнем белье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.