Новый стиль вам к лицу: Одесская Барби кардинально сменила имидж
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Известная блогер и инста-дива Валерия Лукьянова, которая прославилась благодаря схожестью с американской куклой Барби - кардинально сменила имидж. На днях девушка опубликовала в Инстаграм фото, на котором появилась в брючном костюме темно-синего цвета и очках в широкой прямоугольной оправе. Пост, сопровождающий фото, касался женской красоты - Валерия написала, что для того, чтобы быть привлекательной, женщина должна соблюдать баланс внешнего и внутреннего очарования.
Часто можно услышать такую фразу, что самое главное это то, какой человек. Якобы внешность не важна, важно только внутреннее. На самом деле так говорят люди, которые не знают что такое - баланс. Или им по каким то причинам тяжело балансировать внутренние и внешние качества. А может все намного проще, и внутреннее - предательски выдает внешнее. А люди не смотря на вдолбленное им с детства убеждение, что внешность не главное, тем не менее очень старательно следят за своей внешностью. Но на самом деле ваш внешний вид в целом, а именно - опрятность и стиль, манеры, подача себя , голос, жесты и т д это есть ваша внутренняя суть во всем своем естестве. Как говорится в пресловутой народной “мудрости“ - не родись красивой, а родись счастливой. Но при этом буквально каждая хочет быть , естественно красивой , потому что это в том числе самый короткий путь к успеху и счастью. Если иметь такой бонус . Так что внешность имеет намного больше качеств по своему значению и даже внутреннему распознаванию человеком, чем может показаться на первый взгляд. Например Неприятная внешность, грязная речь, лишний вес , неопрятность, отталкивающие манеры... Все это характеризует именно СУТЬ человека!!! По манере одеваться так же запросто можно определить кто перед вами. Внешность может красноречиво описать человека еще до того, как он откроет свой рот, для того чтобы рассказать о себе. Так что те, кто не сумел привести себя в приятный вид могут безоговорочно повторять приевшуюся всем фразу и гадать - красота это в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. (Продолжение ) #матрица #дух #духовное #мудрость #осознанность #путь
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Кардинальная перемена имиджа Валерии не осталась незамеченной поклонниками - еще бы, ведь раньше “Барби“ выбирала яркие наряды “а-ля романтик“ или одежки в стиле кежуал. К тому же, Валерия частенько выкладывает снимки в спортивных вещах - с пробежки или из спортзала.
Однако, похоже “классика“ пришлась по вкусу Барби - на новых фото, сделанных в библиотеке Амстердама, Валерия позирует в приталенной темной юбке и черной водолазке с коротким рукавом. Образ дополнили все те же очки и ярко-красная помада.
То что способствует движению по иерархии... Допустим вы идёте по пространству если вы увидите что-то , что очень понравится вам и польститесь на это, то можете и надолго там зависнуть . Это и есть проверочные маячки для вашего сознания, а точнее пункты пересечения между уровнями , корректировка того до куда вы прошли . Это переход на новый уровень или экзамен. В зависимости от того на чем вы застрянете, это значит это и есть ваш уровень и ваш придел на данный момент. Как вчера мне описали и рассказали операторы сознания , лучше привести метафору , которую они мне дали! Это красноречивее всего отпишет что они имели виду! Я специально встала посреди ночи и записала все слова , которые они мне привели в пример , потому что наутро я бы точно уже не вспомнила! На что польстился там и пленился , На что польстился там и остановился , На что польстился тем и сразился , На что польстился там и застопорился , На что польстился там и притормозился , На что польстился там и опустился, На что польстился там и распустился . То есть то что вас привлекает, то вас и уничтожает! Ну это имеется ввиду конечно не эволюционные вещи , а именно базовые скорее , которые служат для некого удовольствия или более мелочных примитивных потребностей ( сюда же и любовные вещи ) , чем искреннее саморазвитие , которое не обусловлено каким-то релаксом или комфортом.. Вообще вы знаете, что такое Комфорт? Комфорт это прямой путь к деградации! Если вы не Создаёте себе искусственно экстремальных условий для жизни и стресса, то вы будете деградировать это 100%! Тем самым , когда вы легко проходите препятствия, перешагивая через них , не останавливаясь и не зацикливаясь перед ними - открываются новые горизонты и так происходит раз за разом .... вот каким образом можно менять бесконечные реальности находясь в одном и том же теле .... только переступая через то , на что вам хочется прельстится. Вводя себя в искусственный стресс, который приводит к движению ! #саморазвитие #саморазвитиеличности #самосовершенствование #квантоваяэзотерика #квантоваяфизика
Подписчики Валерии отметили, что ей очень к лицу новый стиль и очки делают ее “совершенно другой“, добавляя при этом шарма.
Ранее мы писали что Валерия Лукьянова похвасталась фигурой в нижнем белье.
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