Валерия Лукьянова выставила новое фото мамы, чтобы прорекламировать программу омоложения организма.

Не отличить от дочери: Одесская Барби показала маму в эффектном бикини instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная блогер и Инста-дива Валерия Лукьянова, которая известна под псевдо “Одесская Барби“ благодаря своей схожести с детской куклой, поразила Сеть снимком своей мамы. В Инстаграм 34-летняя "Барби" выставила фото матери, позирующей в эффектном темно-синем бикини. Судя по подписи, женщина отдыхает в крымской Ялте. К слову, в последнее время "Барби" увлекается разнообразными духовными практиками и здоровым питанием. Снимок, судя по всему, должен стать иллюстрацией к оздоровительной программе духовного и физического омоложения, о которой ранее говорила Валерия.

Дорогие заходите на страницу к моей маме и прописывайтесь, - написала “Барби“.

Подписчики “отвесили“ множество комплиментов маме знаменитости и написали, что ее практически невозможно отличить от Валерии.

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