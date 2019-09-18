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"Одесскую Барби" высмеяли в Сети из-за идеального фото мамы в купальнике

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Блогера подловили на грубом использовании фотошопа.

"Одесскую Барби" разнесли в пух и прах из-за идеального фото мамы в купальнике
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярную блогера, инста-диву Валерию Лукьянову, которая прославилась благодаря схожести с куклой Барби, а сейчас известна некой эксцентричностью и увлечением духовными практиками, высмеяли в Сети. Поводом стало фото ее мамы в купальнике, которое Валерия добавила, чтобы анонсировать свою авторскую программу по омоложению организма. Мать “Одесской Барби“ позирует, стоя на берегу моря - в открытом темно-синем комплекте. На голове женщины - козырек с надписью “Крым“.

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Публикация Валерии сразу же вызвала бурное обсуждение в Сети. Первое, что бросилось в глаза подписчиков - нежелание девушки назвать возраст своей мамы. Фолловеры попытались вычислить его самостоятельно - и пришли ко мнению, что женщине должно быть больше 50-ти, поскольку самой “Барби“ уже 34 года. Однако, это была только вершина айсберга. Более “искушенные“ подписчики - сразу же отметили, что снимок обработан в фотошопе - притом довольно неумело. Из-за того, что фигуру “подтянули“ - поплыл фон.

  • Мама очень красивая и без фотошопа! Зачам ее “перекраивать“ фотошопом, да еще и так грубо?
  • Она настолько худая, что камни со стороны спины поплыли, что за идиотизм?, - написали в Сети.

Судя по тому, что Валерия не удалила ни комментарии, ни неудачно обработанное фото - немного хайпа для такой яркой личности - это не проблема.

Ранее мы писали, что Одесская Барби пояснила, почему не может стать брюнеткой.

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Теги: Одесская Барби, Валерия Лукьнова, Фотошоп, критика
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Источник: Ivona.bigmir.net

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