Вика из "НеАнгелов" поразила идеальной фигурой в купальнике

Виктория Смеюха показала архивный пляжный снимок.

Популярная певица, солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха в очередной раз похвасталась перед поклонниками стройной фигурой.

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Звезда поделилась в соцсети ярким пляжным кадром. Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала архивное фото с отдыха. На снимке артистка позирует в оранжевом купальнике на фоне лазурной воды. Пляжный наряд Смеюхи выгодно подчеркнул ее стройную фигуру, пышную грудь и невероятный загар.

“Фоточка старая, но не пропадать же ей в недрах моего телефона. Тем более с наступлением холодов жизнь утрачивает свои яркие краски как дома, так и на работе“, - прокомментировала снимок Виктория.

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами и восторженными отзывами.

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“Неотразимая королева красоты. Очень красивая. Дай вам Бог счастья“, “Викуля - нереальная красотка, очень крутой купальник на идеальной фигуре“, “Конфетка“, “Виктория, вы прекрасны“, “У вас фоточек старых не бывает они все как будто сделаны сегодня! Хорошего дня!“, “А фигура-то классная“, “Красивая загорелая отдохнувшая))“, “Самое то фото для унылой Осени“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.

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