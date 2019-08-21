Участницы дуэта "НеАнгелы" устроили жаркую драку на публике
Читай также: “Папино счастье“: Ефросинина насмешила Сеть роликом, где фигурирует ее грудь
“Рыженькая“ из дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, пластическим хирургом, очень хочет снова замуж. Такой вывод сделали ее подписчики после недавней публикации Славы в Инстаграм. Певица выставила видео со свадьбы своего кума. В кадре - невеста бросает незамужним подругам свой букет. В момент, когда коллега Каминской по дуэту Виктория Смеюха старается его поймать - Слава вступает с ней в борьбу, выхватывая “трофей“.
Читай также: Фото для мужских журналов: Слава Каминская эротично позировала в воде
В комментариях подписчики Славы отметили, что “она слишком хочет снова замуж“ и пошутили, что “стоит дать Вике хоть раз замужем побывать“. Также некоторые фолловеры назвали поведение Славы “некрасивым“.
Незадолго до этого Каминская показывала в Сети, как собирается к куму на свадьбу - она несла огромный букет роз - и по дороге успела примерить несколько шуб.
Что такое огонёк?! Это я в шубе в + 35😂 городская сумасшедшая, не иначе😂 в этом виде, пожалуй, сразу на свадьбу к куму😆 ну а без шуток, с нашей погодой нужно быть готовой ко всему! Второй год в одно и то же время я приезжаю в @mehavelure готовиться к холодам! Которые могут начаться и в августе🤦♀️ Какая больше нра ?
Виктория Смеюха также выставила фото со свадьбы - она позирует с молодыми в эффектном синем наряде с высоким разрезом.
Ранее мы писали, что Славу Каминскую посватали в Сети за нового доктора.
Полная версия правил