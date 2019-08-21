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Участницы дуэта "НеАнгелы" устроили жаркую драку на публике

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Слава Каминская пыталась отобрать букет невесты у Виктории Смеюхи.

Участницы дуэта
Участницы дуэта "НеАнгелы" устроили жаркую драку на публике
instagram.com/babaslavka/

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“Рыженькая“ из дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, пластическим хирургом, очень хочет снова замуж. Такой вывод сделали ее подписчики после недавней публикации Славы в Инстаграм. Певица выставила видео со свадьбы своего кума. В кадре - невеста бросает незамужним подругам свой букет. В момент, когда коллега Каминской по дуэту Виктория Смеюха старается его поймать - Слава вступает с ней в борьбу, выхватывая “трофей“.

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В комментариях подписчики Славы отметили, что “она слишком хочет снова замуж“ и пошутили, что “стоит дать Вике хоть раз замужем побывать“. Также некоторые фолловеры назвали поведение Славы “некрасивым“.

Незадолго до этого Каминская показывала в Сети, как собирается к куму на свадьбу - она несла огромный букет роз - и по дороге успела примерить несколько шуб.

Виктория Смеюха также выставила фото со свадьбы - она позирует с молодыми в эффектном синем наряде с высоким разрезом.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую посватали в Сети за нового доктора. 

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Теги: Слава Каминская, Виктория Смеюха, свадьба, драка, букет невесты
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Источник: ivona.bigmir.net

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