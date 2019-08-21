Слава Каминская пыталась отобрать букет невесты у Виктории Смеюхи.

Участницы дуэта "НеАнгелы" устроили жаркую драку на публике instagram.com/babaslavka/

Читай также: “Папино счастье“: Ефросинина насмешила Сеть роликом, где фигурирует ее грудь

“Рыженькая“ из дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, пластическим хирургом, очень хочет снова замуж. Такой вывод сделали ее подписчики после недавней публикации Славы в Инстаграм. Певица выставила видео со свадьбы своего кума. В кадре - невеста бросает незамужним подругам свой букет. В момент, когда коллега Каминской по дуэту Виктория Смеюха старается его поймать - Слава вступает с ней в борьбу, выхватывая “трофей“.

Читай также: Фото для мужских журналов: Слава Каминская эротично позировала в воде

В комментариях подписчики Славы отметили, что “она слишком хочет снова замуж“ и пошутили, что “стоит дать Вике хоть раз замужем побывать“. Также некоторые фолловеры назвали поведение Славы “некрасивым“.

Незадолго до этого Каминская показывала в Сети, как собирается к куму на свадьбу - она несла огромный букет роз - и по дороге успела примерить несколько шуб.

Виктория Смеюха также выставила фото со свадьбы - она позирует с молодыми в эффектном синем наряде с высоким разрезом.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую посватали в Сети за нового доктора.