"Идеальная фигура": Виктория Смеюха засыпала Сеть пляжными снимками

Солистка группы "НеАнгелы показала первые кадры с отдыха на Мальдивах.

Известная исполнительница, участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда отправилась в отпуск на Мальдивы.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию пляжных фото, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. На снимках Вика позирует в темно-синем бикини и разноцветном купальнике.

В описании к одному из кадров певица призналась, что адаптация в новом часовом поясе ей далась тяжело так, как ей пришлось сутки не спать. Также Смеюха рассказала, что остановилась в курортном отеле Kandima Maldives.

“Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи и уснуть чуть ли не на полу. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли). Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом с @kandima_maldives“, - поделилась Виктория Смеюха.

Поклонники артистки похвалили ее за отличный внешний вид и идеальную фигуру.

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“Ну вот как получается поддерживать такое тело?! Усердная, красивая и талантливая!“, “Природа красотой тебя не обделила!“, “Невероятная красотка. Тело очень крутое“, “Потрясающая внешность, идеальная фигура. Вика - Прелесть“ ,“Вика, вы неотразима“ ,“Красива дівчина“ ,“Божечки, яка ж Ви гарна“, написали в комментариях.

Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.