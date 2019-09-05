"Идеальная фигура": Виктория Смеюха засыпала Сеть пляжными снимками
Известная исполнительница, участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда отправилась в отпуск на Мальдивы.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию пляжных фото, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. На снимках Вика позирует в темно-синем бикини и разноцветном купальнике.
В описании к одному из кадров певица призналась, что адаптация в новом часовом поясе ей далась тяжело так, как ей пришлось сутки не спать. Также Смеюха рассказала, что остановилась в курортном отеле Kandima Maldives.
“Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи и уснуть чуть ли не на полу. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли). Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом с @kandima_maldives“, - поделилась Виктория Смеюха.
Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета🕓. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи 👗👙👚🧢👒👡👛 и уснуть чуть ли не на полу🤣🤣🤣. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли🤪😂)Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам💑 увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом с 💗... .. @kandima_maldives
Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ, Дивехи Раджже), официальное название Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [divehi raːɟɟeːge ɟumuhuːrijjaː] Дивехи Раджжеге Джумухурийя) — государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Аравийском море Индийского океана, находящихся к югу от Индии. Столица — город Мале. Крупнейшее в мире «коралловое» государство. . P.S. Ну вдруг вы не умеете пользоваться Википедией😂, а информация эта крайне важная 😂
Поклонники артистки похвалили ее за отличный внешний вид и идеальную фигуру.
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“Ну вот как получается поддерживать такое тело?! Усердная, красивая и талантливая!“, “Природа красотой тебя не обделила!“, “Невероятная красотка. Тело очень крутое“, “Потрясающая внешность, идеальная фигура. Вика - Прелесть“ ,“Вика, вы неотразима“ ,“Красива дівчина“ ,“Божечки, яка ж Ви гарна“, написали в комментариях.
Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.
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