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"Идеальная фигура": Виктория Смеюха засыпала Сеть пляжными снимками

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Солистка группы "НеАнгелы показала первые кадры с отдыха на Мальдивах.
"Идеальная фигура": Виктория Смеюха засыпала Сеть пляжными снимками
"Идеальная фигура": Виктория Смеюха засыпала Сеть пляжными снимками
instagram.com/vikanablack

Известная исполнительница, участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с поклонниками отличной новостью. Звезда отправилась в отпуск на Мальдивы.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию пляжных фото, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. На снимках Вика позирует в темно-синем бикини и разноцветном купальнике.

В описании к одному из кадров певица призналась, что адаптация в новом часовом поясе ей далась тяжело так, как ей пришлось сутки не спать. Также Смеюха рассказала, что остановилась в курортном отеле Kandima Maldives.

“Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи  и уснуть чуть ли не на полу. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли). Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом с @kandima_maldives“, - поделилась Виктория Смеюха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета🕓. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи 👗👙👚🧢👒👡👛 и уснуть чуть ли не на полу🤣🤣🤣. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли🤪😂)Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам💑 увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом с 💗... .. @kandima_maldives

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ, Дивехи Раджже), официальное название Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [divehi raːɟɟeːge ɟumuhuːrijjaː] Дивехи Раджжеге Джумухурийя) — государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Аравийском море Индийского океана, находящихся к югу от Индии. Столица — город Мале. Крупнейшее в мире «коралловое» государство. . P.S. Ну вдруг вы не умеете пользоваться Википедией😂, а информация эта крайне важная 😂

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack)

Поклонники артистки похвалили ее за отличный внешний вид и идеальную фигуру.

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“Ну вот как получается поддерживать такое тело?! Усердная, красивая и талантливая!“, “Природа красотой тебя не обделила!“, “Невероятная красотка. Тело очень крутое“, “Потрясающая внешность, идеальная фигура. Вика - Прелесть“ ,“Вика, вы неотразима“ ,“Красива дівчина“ ,“Божечки, яка ж Ви гарна“, написали в комментариях.

Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Nicolas Cage  (аноним)  06.09.2019, 10:46
Оценка:  0
Nicolas Cage
фигура ничего.... а вот с ебальничком не повезло
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