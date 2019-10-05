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Слава Каминская посетила Чернобыль - фото

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Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская рассказала о поездке в зону отчуждения.
Слава Каминская посетила Чернобыль - фото
Слава Каминская посетила Чернобыль - фото
instagram.com/babaslavka

Известная украинская исполнительница, участница популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская сообщила подписчикам о поездке в городе Чернобыль и зону отчуждения.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала впечатляющие кадры из заброшенной территории, а также рассказала о своих эмоциях от путешествия. 

Отметим, что для прогулки по зоне отчуждения артистка выбрала бирюзовый спортивный костюм, кроссовки и джинсовый плащ. Вместе с друзьями Слава прокатилась по Чернобыле на большом внедорожнике.

“Сегодня я побывала в местности, которая с апреля 1986 года считается зоной отчуждения. С одной стороны это живой пример и довольно грустное напоминание всему человечеству о том, что мы должны внимательно и бережно относится к тому, что нас окружает. А с другой стороны это очень интересная и увлекательная локация, исследование которой приносит незабываемые эмоции, а также возможность пофантазировать и почувствовать себя сталкером. Я ещё долго буду вспоминать сегодняшние приключения“, - поделилась Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я побывала в местности, которая с апреля 1986 года считается зоной отчуждения. С одной стороны это живой пример и довольно грустное напоминание всему человечеству о том, что мы должны внимательно и бережно относится к тому, что нас окружает. А с другой стороны это очень интересная и увлекательная локация, исследование которой приносит незабываемые эмоции, а также возможность пофантазировать и почувствовать себя сталкером. @artemy_surin @marinayaxontova , я ещё долго буду вспоминать сегодняшние приключения с @onelife_official & @sherp.atv ! А это дорогого стоит ! ❤️❤️❤️ А тебе @alladobkina007 спасибо за то, что разделила со мной этот день и не побоялась поучаствовать в этом приключении.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Ранее сообщалось, что нашумевший сериал HBO резко увеличил поток туристов в Чернобыль.

 

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Теги: Чернобыль, Слава Каминская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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