Слава Каминская посетила Чернобыль - фото

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская рассказала о поездке в зону отчуждения.

Известная украинская исполнительница, участница популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская сообщила подписчикам о поездке в городе Чернобыль и зону отчуждения.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала впечатляющие кадры из заброшенной территории, а также рассказала о своих эмоциях от путешествия.

Отметим, что для прогулки по зоне отчуждения артистка выбрала бирюзовый спортивный костюм, кроссовки и джинсовый плащ. Вместе с друзьями Слава прокатилась по Чернобыле на большом внедорожнике.

“Сегодня я побывала в местности, которая с апреля 1986 года считается зоной отчуждения. С одной стороны это живой пример и довольно грустное напоминание всему человечеству о том, что мы должны внимательно и бережно относится к тому, что нас окружает. А с другой стороны это очень интересная и увлекательная локация, исследование которой приносит незабываемые эмоции, а также возможность пофантазировать и почувствовать себя сталкером. Я ещё долго буду вспоминать сегодняшние приключения“, - поделилась Каминская.

Ранее сообщалось, что нашумевший сериал HBO резко увеличил поток туристов в Чернобыль.

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