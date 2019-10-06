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Беременна?: Ани Лорак засветила округлившийся живот

Комментариев: 1
Певицу Ани Лорак заподозрили во второй беременности.
Беременна?: Ани Лорак засветила округлившийся живот
Беременна?: Ани Лорак засветила округлившийся живот
instagram.com/anilorak

В Сети появились слухи о второй беременности украинской исполнительницы Ани Лорак. Поводом для сплетен послужил сценичный наряд артистки, который подчеркнул округлившийся живот Лорак.

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Так, недавно певица отправилась в масштабный в гастрольный тур, чтобы представить свое шоу DIVA.  В воскресенье, 6 октября она выступила в подмосковном Серпухове. Во время одного из номеров певица появилась на сцене в облегающее прозрачное платье, через которое поклонники смогли разглядеть заметно округлившийся живот Лорак.

Возможным отцом второго ребенка 41-летней исполнительницы поклонники называют ее возлюбленного, 26-летнего продюсера Егора Глеба.

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Отметим, что мнения фанатов разделились. Многие заподозрили певицу в беременности. Но некоторые пользователи Сети уверены, что Ани Лорак набрала лишний вес из-за плотного графика.

Напомним, ранее Ани Лорак засветилась в Париже в компании эффектного мужчины.

 

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Сливной_Бачок    08.10.2019, 14:01
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Залетать от первого встречного - древняя забава православных баб. Зато не аборт и по..уй какие там гены у папашки.
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