Беременна?: Ани Лорак засветила округлившийся живот

Певицу Ани Лорак заподозрили во второй беременности.

В Сети появились слухи о второй беременности украинской исполнительницы Ани Лорак. Поводом для сплетен послужил сценичный наряд артистки, который подчеркнул округлившийся живот Лорак.

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Так, недавно певица отправилась в масштабный в гастрольный тур, чтобы представить свое шоу DIVA. В воскресенье, 6 октября она выступила в подмосковном Серпухове. Во время одного из номеров певица появилась на сцене в облегающее прозрачное платье, через которое поклонники смогли разглядеть заметно округлившийся живот Лорак.

Возможным отцом второго ребенка 41-летней исполнительницы поклонники называют ее возлюбленного, 26-летнего продюсера Егора Глеба.

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Отметим, что мнения фанатов разделились. Многие заподозрили певицу в беременности. Но некоторые пользователи Сети уверены, что Ани Лорак набрала лишний вес из-за плотного графика.

Напомним, ранее Ани Лорак засветилась в Париже в компании эффектного мужчины.

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