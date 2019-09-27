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"Любимый Киев": Ани Лорак прогулялась с подругой по Подолу

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Певица выставила фото с прогулки по Киеву вместе со своей давней приятельницей Дианой Шварц.

"Любимый Киев": Ани Лорак прогулялась с подругой по Подолу
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, наведалась в столицу родной Украины. В Инстаграм артистка выставила несколько фото с прогулки по Подолу. Певица выбрала наряд в своем любимом “неофициальном“ стиле - она надела широкие укороченные джинсы и белую футболку, поверх которой набросила темно-зеленый кардиган с бахромой. Образ дополнили черные массивные ботинки. Певица прогулалась по городу со своей близкой подругой Дианой Шварц - обе девушки отметили друг друга на фото и добавили эмоциональные “смайлики“.

❤️ Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя @dianaschwartz 😘, - подписала публикацию Лорак.

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К слову, Диана является довольно близкой подругой артистки - раньше Лорак часто выкладывала общие с ней снимки, а несколько лет подряд они вместе праздновали вместе День рождения Шварц.

instagram.com

Один раз две семейные пары (Лорак еще была замужем за Муратом Налчаджиоглу) - отметили торжество в Израиле. 

instagram.com

В День рождения самой Лорак, которое певица праздновала около недели назад, Диана добавила в соцсети ролик, созданный из общих с ней фото - большая часть с прогулки на яхте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень сложно найти человека,которому полностью можешь доверять,которого всегда и во всем понимаешь и принимаешь и без которого уже не можешь представить свою жизнь.🙌Я благодарю Всевышнего за то,что он подарил мне такого человека,тебя,моя любимая и самая лучшая подруга! @anilorak 👸❤️Поздравляю тебя с Днем Рождения,желаю тебе бесконечного счастья,крепкого здоровья и процветания.Я тебя очень люблю и всегда вместе 😉🌹!!!!😘❤️Happy Birthday 🎂🌹🌹🌹🌹🌹#birthday #happybirthday #friends #life #lifetime #birtdaygirl

Публикация от Diana Schwartz (@dianaschwartz)

Ранее мы писали, что Ани Лорак покорила поклонников стройными ногами в SPA.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, Киев, Подол
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.10.2019, 11:19
Оценка:  +1
pусский
Э-хе-хе, обе используют ботокс... Но нихуя, их пизды пока чисты, отодрать всегда можно!
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