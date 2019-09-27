Певица выставила фото с прогулки по Киеву вместе со своей давней приятельницей Дианой Шварц.

"Любимый Киев": Ани Лорак прогулялась с подругой по Подолу ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, наведалась в столицу родной Украины. В Инстаграм артистка выставила несколько фото с прогулки по Подолу. Певица выбрала наряд в своем любимом “неофициальном“ стиле - она надела широкие укороченные джинсы и белую футболку, поверх которой набросила темно-зеленый кардиган с бахромой. Образ дополнили черные массивные ботинки. Певица прогулалась по городу со своей близкой подругой Дианой Шварц - обе девушки отметили друг друга на фото и добавили эмоциональные “смайлики“.

❤️ Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя @dianaschwartz 😘, - подписала публикацию Лорак.

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К слову, Диана является довольно близкой подругой артистки - раньше Лорак часто выкладывала общие с ней снимки, а несколько лет подряд они вместе праздновали вместе День рождения Шварц.

instagram.com

Один раз две семейные пары (Лорак еще была замужем за Муратом Налчаджиоглу) - отметили торжество в Израиле.

instagram.com

В День рождения самой Лорак, которое певица праздновала около недели назад, Диана добавила в соцсети ролик, созданный из общих с ней фото - большая часть с прогулки на яхте.

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