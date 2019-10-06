Певица выступила в Серпухове в необычном наряде - и нарвалась на критику в Сети .

"Надоело бояться": Лорак в платье кимоно засветила стройные ножки до самого верха ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, а несколько дней назад впервые за долгое время посетила столицу Украины, засветилась на концерте в необычном наряде. Судя по всему, сразу же после визита в Киев артистка продолжила свой всероссийский тур “Шоу.Дива“ - и выступила в городе Серпухове. Видео появилось в Инстаграм певицы. На сцене Лорак появилась в довольно откровенном красном платье-кимоно с длинными рукавами, которое от каждого резкого движения - распахивалось на бедрах артистки. В таком наряде Лорак исполнила песню “Надоело бояться“.

Ваша любовь всегда со мной, - подписала Лорак.

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Кроме комплиментов от поклонников в комментариях под видео пользователи Сети отметили, что платье артистки - “странное“ и “напоминает халат“. В одном из комментариев наряд Лорак назвали “ужасным“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак нарвалась на критику в Сети из-за странного наряда.

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