Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Надоело бояться": Лорак в платье кимоно засветила стройные ножки до самого верха

Комментариев: 0
Певица выступила в Серпухове в необычном наряде - и нарвалась на критику в Сети .

"Надоело бояться": Лорак в платье кимоно засветила стройные ножки до самого верха
ivona.bigmir.net

Читай также: “Ну вы даете“: Каменских и Потапа раскритиковали за свежее фото

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, а несколько дней назад впервые за долгое время посетила столицу Украины, засветилась на концерте в необычном наряде. Судя по всему, сразу же после визита в Киев артистка продолжила свой всероссийский тур “Шоу.Дива“ - и выступила в городе Серпухове. Видео появилось в Инстаграм певицы. На сцене Лорак появилась в довольно откровенном красном платье-кимоно с длинными рукавами, которое от каждого резкого движения - распахивалось на бедрах артистки. В таком наряде Лорак исполнила песню “Надоело бояться“. 

Ваша любовь всегда со мной, - подписала Лорак.

Читай также: “Мы нарушаем“: Ани Лорак презентовала первый трек из нового альбома

Кроме комплиментов от поклонников  в комментариях под видео пользователи Сети отметили, что платье артистки - “странное“ и “напоминает халат“. В одном из комментариев наряд Лорак назвали “ужасным“. 

Ранее мы писали, что Ани Лорак нарвалась на критику в Сети из-за странного наряда.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, концерт, кимоно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь