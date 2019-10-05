Пара заселфилась перед концертом Время и стекло - около туалета.

"Ну вы даете": Каменских и Потапа раскритиковали за свежее фото instagram.com/potupinastyaf

Читай также: “Восторг!“: Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще

Певица Настя Каменских, которую в Сети заподозрили в беременности, посетила вместе с мужем продюсером Алексеем Потапенко концерт группы Время и Стекло в столичном Дворце спорта. Фото появились в Инстаграм Каменских и на неофициальных страницах звездной пары. На одном из фото Каменских с Потапом позируют напротив огромного зеркала, в котором отражается вход в уборную. Одеты супруги в одинаковые куртки с яркими надписями. Алексей позирует в темной рубашке и клетчатых штанах, а Настя - в бежевом худи и высокой черной юбке, ее образ дополнили черные ботфорты.

Мы сегодня с Лешкой @realpotap так от#vislovo на концерте ВиС! Ребята, спасибо вам ооооогромное! Вы нереальные 😘❤️ @nadyadorofeeva @positiff, - подписала Каменских.

Читай также: “Ходят слухи“: Каменских выставила фото - и ее снова заподозрили в беременности

Фото вызвали шквал комментариев, часть из которых касались странного места, которое пара подобрала для снимка: “А чё возле туалета?“, “Вот вы даёте.Другого зеркала не было?“, “Локація для зйомок прикольна 😉“, - написали в Сети.

Также поклонники - в который раз обсудили фигуру Каменских - на этот раз у Насти не “рассмотрели“ животик, однако в нескольких комментариях подчеркнули, что звезда поправилась.

Ранее мы писали, что Потап рассказал, как изменились отношения с Каменских после свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.