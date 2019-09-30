"Ходят слухи": Каменских выставила фото - и ее снова заподозрили в беременности

Подписчики Насти удивились, что на всех свежих фото артистка не показывает животик.

Каменских выставила свежее фото - и ее снова заподозрили в беременности ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских, которая в мае 2019-го вышла замуж за продюсера, исполнителя Алексея Потапенко снова спровоцировала в Сети слухи о своей беременности. Поводом стало фото, которое артистка добавила в Инстаграм, чтобы поздравить своего pr-менеджера Леру. В кадре Каменских позирует с именинницей на фоне декораций из цветов. Настя одета в короткое черное платье в белый горох и светлую обувь на ровном ходу. Из-за ракурса кажется, что платье оттопыривается в области живота.

Лерочка @upintothesky ты очень необыкновенный человек! 🥳Такое счастье, что мы вместе👏🏻🥰 пожелаем мы тебе всего на вечеринке, а вот здесь, как написал мой великий автор @realpotap : “я хочу оставить на память любовь” ❤️ с днём рождения😘😘😘, - написала Настя Каменских.

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Поклонники Насти, которые с нетерпением ждут пополнения в творческой семье - тут же среагировали на фото и намекнули в комментариях на интересное положение артистки, которая даже на фото в купальнике, которое выставила на днях, отвернулась от камеры спиной.

Ходят слухи, что Настя выставляет СВЕЖИЕ ФОТКИ с не прикрытым животом. Но это всего-лишь слухи, - сострили в Сети.

Также поклонники отметили, что Каменских на фото - еще более женственная и очень нежная.

Настя,ты очень красивая!!!!!!)

Лерочку с Днем Рождения 😍 а ты Настенька необыкновенно солнечная и женственная 😍😍😍😍, - написали поклонники.

Поживем - увидим, возможно, догадки фанатов на этот раз окажутся правдой. Однако, где гарантия, что кадр с Лерой - сделан недавно, возможно девушки сфотографировались давно, еще в то время, когда артистка была чуть полнее.

Ранее мы писали, что Настя Каменских разоткровенничалась об отношениях с Потапом.

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