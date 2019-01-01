Оля Полякова приехала на церемонию с оператором.

Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти instagram.com/kamenskux

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Певица Ольга Полякова ведет прямой репортаж со свадьбы Потапа и Насти, которая происходит в загородном ресторане. В кадр к оператору Поляковой попали Юрий Горбунов с Катей Осадчей, после чего артистка отправилась поздравлять молодоженов.

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Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Скриншот

Также звездная гостья прошлась по территории заведения - и показала угощения и напитки для гостей.

Ранее мы писали, что Потап признался в любви Каменских.