Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти
Оля Полякова приехала на церемонию с оператором.
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Певица Ольга Полякова ведет прямой репортаж со свадьбы Потапа и Насти, которая происходит в загородном ресторане. В кадр к оператору Поляковой попали Юрий Горбунов с Катей Осадчей, после чего артистка отправилась поздравлять молодоженов.
Также звездная гостья прошлась по территории заведения - и показала угощения и напитки для гостей.
Ранее мы писали, что Потап признался в любви Каменских.
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