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Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти

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Оля Полякова приехала на церемонию с оператором.

Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти
Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти
instagram.com/kamenskux

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Певица Ольга Полякова ведет прямой репортаж со свадьбы Потапа и Насти, которая происходит в загородном ресторане. В кадр к оператору Поляковой попали Юрий Горбунов с Катей Осадчей, после чего артистка отправилась поздравлять молодоженов.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти
Полякова стримит: Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти
Скриншот

Также звездная гостья прошлась по территории заведения - и показала угощения и напитки для гостей.

Ранее мы писали, что Потап признался в любви Каменских.

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Теги: Ольга Полякова, Потап, свадьба
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Источник: IVONA bigmir)net

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