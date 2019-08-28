Певица похвасталась новым фото с тренировки по йоге.

"Свободна и счастлива": Каменских показала, что поднимает ей настроение instagram.com/kamenskux

Читай также: “Какой шикарный дом“: Каменских поразила фанатов новым фото

Певица Настя Каменских покорила Сеть новым фото со своей тренировки. В Инстаграм артистка добавила кадр, сделанный около дома. Настя позирует в черных лосинах и кофте с подобранными наверх волосами. В описании у фото артистка отметила, что уже заметила реальный результат от тренировок.

Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик! Это сложно, и даже не физически, а морально. Так, как ретрит вообще нацелен на то, чтобы снять внутренние зажимы, развязать эмоциональные узлы и стать в целом свободнее и счастливее. Короче, нравится мне познавать и кайфовать от этого! Namaste 🙏🏻 @dash.yoga, - написала Каменских.

Читай также: В Сети появилось фото бывшей “тещи“ Брэдли Купера в купальнике

Подписчики похвалили фото Насти, отметив, что она очень красива без макияжа. Также в комментариях фолловеры попросили Настю показать их с Потапом дом.

Я так хочу увидеть ваше фото где вы со своими детьми 💚🤗

Настя покажите в ютюб-блог ваш дом, Как вы живете

Сильно устала в медовом месяце ?))))😂😂😂

Красивая естественной красотой❤️❤️❤️❤️

Умница ,что не останавливаешься , а постоянно развивашься😍😍😍❤️

Круто.Больше рассказывай о йоге, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак впервые вышла в свет со своим бойфрендом.

