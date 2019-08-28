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"Свободна и счастлива": Каменских показала, что поднимает ей настроение

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Певица похвасталась новым фото с тренировки по йоге.

"Свободна и счастлива": Каменских показала, что поднимает ей настроение
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских покорила Сеть новым фото со своей тренировки. В Инстаграм артистка добавила кадр, сделанный около дома. Настя позирует в черных лосинах и кофте с подобранными наверх волосами. В описании у фото артистка отметила, что уже заметила реальный результат от тренировок.

Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик! Это сложно, и даже не физически, а морально. Так, как ретрит вообще нацелен на то, чтобы снять внутренние зажимы, развязать эмоциональные узлы и стать в целом свободнее и счастливее. Короче, нравится мне познавать и кайфовать от этого! Namaste 🙏🏻 @dash.yoga, - написала Каменских. 

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Подписчики похвалили фото Насти, отметив, что она очень красива без макияжа. Также в комментариях фолловеры попросили Настю показать их с Потапом дом.

  • Я так хочу увидеть ваше фото где вы со своими детьми 💚🤗
  • Настя покажите в ютюб-блог ваш дом, Как вы живете
  • Сильно устала в медовом месяце ?))))😂😂😂
  • Красивая естественной красотой❤️❤️❤️❤️
  • Умница ,что не останавливаешься , а постоянно развивашься😍😍😍❤️
  • Круто.Больше рассказывай о йоге, - написали в Сети.

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Теги: Настя Каменских, тренировка, йога, без макияжа
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Источник: ivona.bigmir.net

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