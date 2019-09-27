Певица поделилась впечатлениями после 4-дневного отдыха с мужем.

"Это было так сладко": Каменских разоткровенничалась о личной жизни ivona.bigmir.net

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Популярная певица Настя Каменских, которая на днях устроила спонтанный отпуск с мужем - продюсером Алексеем Потапенко и уехала на море, поделилась с поклонниками, что теперь тяжело возвращаться к привычному ритму жизни.

Артистка отметила, что короткий отдых подошел к концу, а ей очень не хочется расставаться с мужем даже на один день. Однако пара все-таки возвращается в Украину по отдельности - Каменских едет на концерт, а Потап - домой в Киев. Также Настя похвасталась выходом нового альбома Потапа.

Так не хочется расставаться, пусть и на денёчек! Я в Харьков на концерт, Лешка домой. У моего медвежонка сегодня большой день, вышел новый альбом и клип. Так, что вы можете уже скачивать, смотреть и слушать👌🏻Это были такие сладкие четыре дня нашего побега, - написала Настя.

К публикации Настя добавила фото, на котором муж ее обнимает и крепко прижимает к себе.

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Подписчики отметили, что пара на фото смотрится очень органично.

Вы такие пупсики❤️❤️❤️, - написала певица Ольга Полякова.

Прекрасные 💜, - добавила телеведущая Маша Ефросинина.

Ранее мы писали, что Потап выпустит альбом о любви к Насте Каменских.

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