Певица выставила фото с отдыха, где ее ягодицы кажутся гораздо меньше, чем раньше.

"Уже не как у Ким": Похудевшую Каменских в бикини "забраковали" в Сети instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которую в Сети частенько упрекают за однотипные фото в купальнике, которые звезда активно добавляла летом, решила внести разнообразия в ленту подписчикам. В Инстаграм Каменских опубликовала снимок в черном купальном комплекте - на котором позирует, повернувшись к камере практически спиной. Купальник артистка выбрала спортивного кроя - с верхом-топом. Настя стоит на балконе отеля, упираясь руками в перила и подняв голову к небу. Внизу под отелем видны бассейны, пальмы и море. В описании артистка отметила, что они с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, сбежали на несколько дней, чтобы отдохнуть.

Это наш побег с @realpotap. Всего 4 дня. Много любви и солнца ☀️ ❤️, - написала звезда.

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Поклонники тут же оценили фигуру Насти в купальнике - и многие отметили, что звезда немного похудела. Используя цитату из песни Каменских - фолловеры вынесли "вердикт", что у артистки “попа уже не как у Ким“. Также многие пользователи Сети написали, что хоть ягодицы Насти и кажутся менее объемными, чем раньше, фигура звезды их все равно впечатлила.

Ранее мы писали, что Настя Каменских очаровала Сеть “туалетным“ селфи.

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