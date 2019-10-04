Потап рассказал, как изменились отношения с Каменских после свадьбы

Потап откровенно признался, как Настя Каменских изменила его жизнь и как поддерживает отношения с бівшей женой Ириной Горовой.

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Впервые за последние несколько лет продюсер и рэпер Потап дал большое интервью на телевидении. Этот год для Алексея Потапенко стал особым - 20 лет на сцене, брак и выход сольного альбома “Mishа“. О том, с кем он делит успешный бизнес, как воспринимает откровенные фото любимой в соцсетях и как изменились его отношения с Настей Каменских после свадьбы, рэпер рассказал “Зірковому шляху“ в рубрике “Кава з перцем“ на канале “Украина“.

После женитьбы жизнь рэпера Потапа изменилась, о чем позаботилась его молодая супруга, которая мотивирует его заботиться о своем здоровье.

“Пью кофе. Но сейчас пью де каф, без кофеина, с кокосовым молоком и с сахарозаменителем. ЗОЖ. Полный ЗОЖ. Молодая жена. Она отвлекает меня от той жизни, которая была бурной, и правильно делает. Начался новый период жизни, новый период творчества. Такой романтичный и очень честный. Новый альбом будет очень лиричным, откровенным, в этом альбоме личные вещи. Например, песня о наших отношениях с Настей к журналистам, как мы прятались и хотелось рассказать всему миру, что ты любишь эту женщину. В альбоме очень много романтических тем“, - говорит певец “Зірковому шляху“.

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Свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских стала огромным сюрпризом для поклонников и предметом обсуждений для модных блоггеров. У Потапа и Насти она стала эффектным началом новой эры.

Потап поделился, какая его молодая жена дома.

“Настя - классная хозяйка. Она очень классно готовит. Сегодня день был у меня такой – она меня разбудила, поцеловала, забежала наша собака к нам, мы повалялись немного. Потому что у меня за всю неделю первое утро такое было. Приготовила мне завтрак, уже приготовила обед. Она шикарно готовит рыбу. К нам приходят гости, она готовит для всех гостей, и они идут на Настины харчи“, - рассказал рэпер.

Потап признался, что он не против откровенных фотографий любимой в соцсети, но иногда не в восторге от романтических съемок Насти с другими мужчинами.

“Мне единственное, что не нравится - когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы…Но если мы друг друга любим, то чего уже друг к другу цепляться, если она артистка. Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая. Наши отношения изменились в лучшую сторону. От этого я стал больше выступать. От этого баланса я больше прихожу на передачи, я стал более откровенным и более счастливым человеком. Я сейчас счастлив на 100%“, - рассказал Потап.

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Успешный бизнес рэпера и его бывшей жены Ирины Горовой состоит из собственного магазина сувенирной продукции, из компании, которая выпускает клипы, бьющие рекорды Восточной Европы по просмотрам и агентства.

“Все лавры ей. Она главная. Я вам так скажу - если бы не она, не было бы такой большой у нас группы компаний. Моя функция в компании совсем другая. Мое участие - это творческая составляющая. Не поссорились после брака не поссорились, как партнеры. Но бывает ссоримся, как партнеры, и вылетают награды из офиса стекло, и собирается это стекло, потом приходит примирение“, - делится на канале “Украина“ Потап.

Отношения дружеские паре помогает поддерживать их общий сын.

“У нас есть сын. Он объединяет все. Наше восприятие мира и наше развитие украинского шоу-бизнеса, в который мы вкладываем свою маленькую долю, эта цель она больше наших амбиций. И мы подчинили личные штуки и договорились, что мы будем продолжать это делать, делать вместе. Это было непросто, у нас было непростое время. И рабочее время, и личное время было очень непростым. Но мы нашли такие точки, на которых мы решили“, - говорит рэпер.

Смотрите программу “Зірковий шлях“ в эфире телеканала “Украина“ по будням в 9:30!

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских очаровали Сеть осенней фотосессией.

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