Поклонники рассмотрели на фото артистки объемную сумку-бананку - и предположили, что она скрывает округлившийся животик.

"Все равно животик видно": Каменских заподозрили в "маскировке" беременности ivona.bigmir.net

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Поклонники звездных молодоженов певицы Настя Каменских и продюсера Алексея Потапенко так хотят пополнения в их семье, что на каждом новом фото ищут подтверждения беременности звезды. Так, на днях в Сети появились снимки с романтической прогулки Насти и Потапа по осеннему Киеву. Настя позирует в джинсах и черной рубашке, поверх которой надето длинное бежевое пальто. На поясе артистки красуется объемная сумка-бананка - из-за чего живот артистки кажется пополневшим. Фолловеры сразу же обратили внимание на такие “изменения габаритов“ и на неофициальной странице пары в Инстаграм звезду засыпали вопросами “когда ждать малыша?“

instagram.com/potupinastyaf

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Часть подписчиков обрадовались за пару, а некоторые даже предположили, что Настя маскирует беременность с помощью бананки.

Будет ребонек?

Настінька мені здалося що ти вагітна а як придивилася то сумочка

На фото кажется,что Настенька в положении! Да, я вижу эту сумочку!!!! Но,на секунду представила,что так и есть!! Такое милое чувство пробудилось внутри меня!!!!

Дай Бог такое счастье ощутить и Вашей семье!!!!!

Так уже же второй год в положении😢😢😢😢

Мне кажется она уже , беременна, все прикрывает сумки на животе

Да скрывать думаю незачем, виден живот просто думала она беременна,обрадовалась....

Я за вас очень рада🤗 здоровья вашему будущему малышу😉, - написали в Сети.

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