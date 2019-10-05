"Восторг!": Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще
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Украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram серию провокационных фото. На снимках звезда предстала в прозрачном плаще на голую грудь.
Даша Астафьева считается одной из самых сексуальных звезд украинского шоу-биза. Новой фотосессией знаменитость в очередной раз подтвердила свой статус.
Почему я раздеваюсь? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и “или дано, или нет“. Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас...- написала под одним из снимков Астафьева.
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Подписчики Даши написали в комментариях сотни комплиментов:
- Красавица!!! Раздевайся как можно чаще!!!
- Даша, просто бомба!
- Восторг полный!
- С такой фигурой можно вообще голой ходить! Вам одежда не идет.
Ранее Даша Астафьева рассказала, как пользуется женскими “фишками“.
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