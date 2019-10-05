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"Восторг!": Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще

Комментариев: 1
Певица рассказала, почему так часто обнажается перед объективом камеры.
Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще
Даша Астафьева снялась топлес в прозрачном плаще
instagram.com/da_astafieva/

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram серию провокационных фото. На снимках звезда предстала в прозрачном плаще на голую грудь.

Даша Астафьева считается одной из самых сексуальных звезд  украинского шоу-биза. Новой фотосессией знаменитость в очередной раз подтвердила свой статус.

Почему я раздеваюсь? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и “или дано, или нет“. Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас...- написала под одним из снимков Астафьева.

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Подписчики Даши написали в комментариях сотни комплиментов:

  • Красавица!!! Раздевайся как можно чаще!!!
  • Даша, просто бомба!
  • Восторг полный!
  • С такой фигурой можно вообще голой ходить! Вам одежда не идет.

Ранее Даша Астафьева рассказала, как пользуется женскими “фишками“.

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Теги: Даша Астафьева, певица
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.10.2019, 11:02
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гость
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок!!!!
Бей хохлятское быдло, спасай планету !!!
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