Артистка выставила фото, на которых видны отросшие корни волос .

Непрокрашенные корни?: Ани Лорак удивила внешним видом на фото ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую поклонники часто упрекают в увлечении “уколами красоты“, поделилась новыми фото в “повседневном образе“. Артистка, которая любит выходить на сцену в вычурных платьях и замысловатых комбинезонах, добавила в Инстаграм несколько кадров в кэжуал-стайл - темных джинсах, футболке и дутой жилетке. Из обуви Лорак выбрала массивные ботинки по типу солдатских берцев.

Неожиданной деталью на снимках стала несовершенная прическа звезды - в кадре, где Лорак наклоняет голову - на фоне каштановых волос видны отросшие более светлые корни.

Похоже, с разъездами и плотным концертным графиком в РФ и за пределами - певице совсем не остается времени на парикмахера. Или, возможно, артистка все еще не отошла от тренда 2018-го - когда отросшие корни смотрелись модно и актуально.

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Поклонники отметили, что повседневный стиль - очень к лицу Лорак и подчеркнули ее привлекательность.

Повседневные образы намного круче сценических ❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак удивила Сеть переменами во внешности.

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