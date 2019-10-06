Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой в боди

Ведущая Леся Никитюк сделала пикантный кадр в гостиничном номере.

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями в соцсети. На этот раз артистка устроила себе горячую фотосессию в гостиничном номере.

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Так, на своей странице в Instagram Леся опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одном черном боди. Наряд ведущей идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Откровенный образ Никитюк дополнила цепочкой и браслетом.

В описании к фото Леся призналась, что кадр был сделан неожиданно в столичном пятизвездочном отеле “Hilton Kyiv“.

“Стоп кадр. люблю випадкові фото)“, - подписала снимок.

Многие подписчики Никитюк отметили, что она выглядит, как “богиня“. Кроме того, некоторые пользователи Сети сравнили ее с куклой Барби и главной героиней “50 оттенков серого“.

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“На Барби похожа“, “Богиня Ле“, “не женщина, а мечта“, “Ну какая ляля“ ,“Секси символ Украины!!!“, “Похожа на Анну из 50 оттенков серого“, “Уже лучше, пора в плейбое сняться!“, “Леся ти супер мадемузель а всі просто завидують“, “Красунечка!! Лесю, бачимо Вашу працю, результат!! Струнка яка)))“, “Супер тіло“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом.

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