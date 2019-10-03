Леся Никитюк обнажилась у Эйфелевой башни

Ведущая Леся Никитюк показала новый снимок из Парижа.

Популярная украинская ведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков яркими снимками из Франции. На днях звезда отправилась в Париж на Неделю моды, где посетила показ украинского дизайнера Андре Тана.

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А на этот раз Леся решила поделиться с фанами снимком на фоне Эйфелевой башни. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, где она позирует с бокалом белого вина в руках. На свежем кадре Никитюк запечатлена в черных брюках, откровенном топе и жакете, который телезведа кокетливо спустила с одного плеча. Свой образ ведущая дополнила темными очками и цепочкой.

“Бонжур)” - лаконично подписала фото Леся Никитюк.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев под новой публикацией звезды.

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“Пьорфект леді“, “Гарна панянка“, “Очаровательная Леся, приветствую вас“, “Леся ты очень красива, но в этом образе ты печальна. Мне больше нравится яркая Леся“, “Бомжур Мадам“, “Дуже гарна як завжди прямо пані парижська“, “Ох и Леся!) Ох и красавица!)“, “Бонжур!!! Какой прекрасный вид“, “Нельзя быть такой красивой“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом.

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