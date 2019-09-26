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Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной

Комментариев: 2
Ведущая Леся Никитюк похвасталась стильным образом и показала фото из туалета.
Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной
Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк в очередной раз предложила поклонникам оценить ее чувство юмора.

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На своей странице в Instagram знаменитость решила похвастаться новым образом. На свежем кадре Никитюк запечатлена в бежевой водолазке с текстовым принтом,  светлых брюках и туфлях на каблуке.

Кроме того, на одном из снимком можно увидеть у зеркала бежевая сумку, вазу с цветами и чашечку кофе. Но фанов больше заинтересовало то, что новое фото ведущая сделала в уборной модного заведения.

“This is my look of the day. Девочки как вам лук и трендовый клатч? как вам в принципе этот туалет?“ - забавно подписала снимок Леся Никитюк.

Поклонники звезды оставили множество шуточных комментариев под новой публикацией.

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“Отлично... но я б еще кардиганчик надела или мантию.. разлетайку“, “Квіти зелені на підлозі і вікно є для провітрювання... Туалет файний“, “Туалет на фоні Лесі просто шикарний“, “Лук чудовий! Особливо гарно у цьому туалеті “Саду на Європейській“ , я теж люблю там фоткатись“, “Тарантино в вас влюбится, поокуратней с ним....“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом.

 

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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trgvm1    26.09.2019, 13:57
Оценка:  0
trgvm1
гарне фото
navigator2    26.09.2019, 13:46
Оценка:  0
navigator2
та ну скільки можна викладати це ж-лобіху?
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