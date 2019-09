Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк в очередной раз предложила поклонникам оценить ее чувство юмора.

На своей странице в Instagram знаменитость решила похвастаться новым образом. На свежем кадре Никитюк запечатлена в бежевой водолазке с текстовым принтом, светлых брюках и туфлях на каблуке.

Кроме того, на одном из снимком можно увидеть у зеркала бежевая сумку, вазу с цветами и чашечку кофе. Но фанов больше заинтересовало то, что новое фото ведущая сделала в уборной модного заведения.

“This is my look of the day. Девочки как вам лук и трендовый клатч? как вам в принципе этот туалет?“ - забавно подписала снимок Леся Никитюк.