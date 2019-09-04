Редкий кадр: Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом

Ведущая Нового канала Леся Никитюк опубликовала редкий кадр с отцом.

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк поделилась с подписчиками редким семейным фото. Артистка показала своего отца.

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Так, на своей странице в Instagram Никитюк опубликовала яркий снимок с отдыха на пляже. На свежем кадре везцщая позирует в зеленом купальнике и темных очках. А возле Леси на заднем плане можно увидит ее папу Ивана, который смотрит в даль.

“Кращий тато в світі“, - подписала фото Никитюк.

Многие поклонники Леси попросили звезду чаще публиковать семейные фотографии.

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“Для татів ми назавжди маленькі принцески“, “Леся Молодец вывезла родителей на отдых!“, “Самая замечательная дочь!) Очень трогает твоя искрення забота о родителях! Всех благ и долгие лета!“, “Папа красавчик как и дочка“, “Чаще радуй нас семейными фото“, “В кадре не хватает еще мамы“, - писали в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, чем удивит новый сезон “Кто против блондинок?“.