Вера Брежнева засветила пышные формы в мокром платье

Певица Вера Брежнева искупалась в фонтане в новой фотосессии.

Экс-участница “ВИА Гры, украинская исполнительница, мужа которой заподозрили в романе с Эрикой Герцег, Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотографией. На этот раз ради эффектного кадра 37-летняя звезда искупалась в фонтане.

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Так, на своей странице в Instagram Брежнева опубликовала свежий снимок из рекламной фотосессии для бренда Aquazzura, вместе с которым певица создала коллекцию обуви. На фото артистка запечатлена в светло-коричневом мокром платье и стильных туфлях. Вера оголила стройные ноги и закинула голову назад.

“Хорошо, когда хорошо....

Или

Девушка в фонтане

Все внимание на туфли“, - подписала кадр Вера Брежнева.

Поклонникам певицы понравилась ее новая публикация. Они оставили множество восторженных комментариев под фото.

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“Да уж, фигура у неё шедевральная“, “Выглядишь просто огонь“, “Вера, вы невероятная“, “Бронзовая Вера, вот и слепок для монумента. Шикарная женщина, фигурка утончённая, естественная поза“, “Потрясающе красиво!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей.

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