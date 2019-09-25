Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей

Певица Вера Брежнева посетила один из показов Парижской недели моды.

Известная украинская исполнительница, экс-“ВИА Гра“ Вера Брежнева прилетела в Париж на один день. Звезда посетила показ французского бренда женской одежды Etam в рамках Парижской недели моды. Об этом Брежнева сообщила фанам на своей странице в Instagram.

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На стадионе Roland Garros, где проходил показ, Вера появилась в необычном образе. Для мероприятия 37-летняя артистка выбрала серый пиджак с большим белым цветком на плече, белые брюки и светлые сапоги.

Кроме того, певица наблюдала за показом в компании французской супермодели и актрисы Летиции Каста и председателя совета директоров Etam Group Лорана Милькиора. Также Брежнева сделала селфи еще с одной всемирно известной чешской моделью Евой Герциговой.

“Прилететь на сутки в Париж ради #etamliveshow - это того стоило! Легендарный стадион Roland Garros, 4000 зрителей, показ с концертом, ещё раз убедилась, что мода и музыка прекрасно дополняют друг друга!) также интересно было послушать французских звёзд, которым подпевал весь стадион. И было очень приятно встретиться с Евой Герциговой @evaherzigova и Летицией Каста @laetitiacasta - культовые модели потрясающе красивы“, - поделилась Брежнева.

Ранее Вера Брежнева показала, как развлекается на яхте с дочкой и сестрой.

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