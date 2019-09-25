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Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей

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Певица Вера Брежнева посетила один из показов Парижской недели моды.
Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей
Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей
instagram.com/ververa

Известная украинская исполнительница, экс-“ВИА Гра“ Вера Брежнева прилетела в Париж на один день. Звезда посетила показ французского бренда женской одежды Etam в рамках Парижской недели моды. Об этом Брежнева сообщила фанам на своей странице в Instagram.

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На стадионе Roland Garros, где проходил показ, Вера появилась в необычном образе. Для мероприятия 37-летняя артистка выбрала серый пиджак с большим белым цветком на плече, белые брюки и светлые сапоги. 

Кроме того, певица наблюдала за показом в компании французской супермодели и актрисы Летиции Каста и председателя совета директоров Etam Group Лорана Милькиора. Также Брежнева сделала селфи еще с одной всемирно известной чешской моделью Евой Герциговой.

“Прилететь на сутки в Париж ради #etamliveshow  - это того стоило! Легендарный стадион Roland Garros, 4000 зрителей, показ с концертом, ещё раз убедилась, что мода и музыка прекрасно дополняют друг друга!) также интересно было послушать французских звёзд, которым подпевал весь стадион. И было очень приятно встретиться с Евой Герциговой @evaherzigova и Летицией Каста @laetitiacasta - культовые модели потрясающе красивы“, - поделилась Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилететь на сутки в Париж ради #etamliveshow 🖤 - это того стоило! Легендарный стадион Roland Garros, 4000 зрителей, показ с концертом ⚡ещё раз убедилась, что мода и музыка прекрасно дополняют друг друга !) также интересно было послушать французских звёзд, ⭐ которым подпевал весь стадион 🔥 И было очень приятно встретиться с Евой Герциговой @evaherzigova и Летицией Каста @laetitiacasta - культовые модели потрясающе красивы 💙 Ещё один интересный факт вечера - компании @etam исполнилось 103 года! Это одна из крупнейших компаний во Франции! И все это время ею владеет одна семья ) Сейчас - уже третье поколение. И возглавляет ее тот самый обаятельный парень, что улыбается на видео - Лоран Милькиор. Я наблюдала, как он следил за организацией, заботился о нас, его гостях в вип-зоне и успевал кайфовать от происходящего, подпевая ) #frenchliberte #etamrussia

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее Вера Брежнева показала, как развлекается на яхте с дочкой и сестрой.

 

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Теги: Вера Брежнева, Неделя моды в Париже, Ева Герцигова, Летиция Каста
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Источник: Ivonа bigmir)net

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