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Вера Брежнева новое откровенное фото после слухов об измене мужа

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Певица Вера Брежнева поделилась новым кадром с недавней фотосессии.
Вера Брежнева новое откровенное фото после слухов об измене мужа
Вера Брежнева новое откровенное фото после слухов об измене мужа
instagram.com/ververa

Популярная украинская исполнительница, мужа которой заподозрили в романе с Эрикой Герцег, Вера Брежнева порадовала поклонников новой пикантной фотографией.

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Так, на днях стало известно, что артистка вместе с брендом Aquazzura создала коллекцию обуви и приняла участие в рекламной фотосессии. Одним из кадров 37-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На свежем снимке Брежнева запечатлена в черном боди и черных колготах на фоне необычной статуи. Свой образ Вера дополнила желтыми босоножками с тонкими серебристыми ремешками на шпильке и браслетом на руке.

“Очень сложно выбрать одну, потому что все модели в коллекции - любимые, но то, что эта - самая яркая - однозначно“, - прокомментировала фото певица.

Напомним, ранее Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей.

 

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.10.2019, 15:16
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