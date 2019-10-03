Вера Брежнева новое откровенное фото после слухов об измене мужа
Популярная украинская исполнительница, мужа которой заподозрили в романе с Эрикой Герцег, Вера Брежнева порадовала поклонников новой пикантной фотографией.
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Так, на днях стало известно, что артистка вместе с брендом Aquazzura создала коллекцию обуви и приняла участие в рекламной фотосессии. Одним из кадров 37-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На свежем снимке Брежнева запечатлена в черном боди и черных колготах на фоне необычной статуи. Свой образ Вера дополнила желтыми босоножками с тонкими серебристыми ремешками на шпильке и браслетом на руке.
“Очень сложно выбрать одну, потому что все модели в коллекции - любимые, но то, что эта - самая яркая - однозначно“, - прокомментировала фото певица.
Напомним, ранее Вера Брежнева засветилась в компании всемирно известных моделей.
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