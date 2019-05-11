"Погуливает с Эрикой Герцег?": Брежнева прокомментировала слухи об измене мужа
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Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, отреагировала на слухи о романе ее мужа продюсера Константина Меладзе с участницей группы Виа ГРА 31-летней Эрикой Герцег. Напомним, что слухи о возможном адюльтере стали активно распространяться на днях в российских СМИ, а поклонники даже подметили, что Брежнева, якобы, удалила большинство общих снимков с мужем - потому в Сети стали серьезно обсуждать ее разрыв с Меладзе.
После этого артистка опубликовала в Инстаграм пост, в котором высмеяла подобные слухи, отметив, что мужу просто некогда крутить романы на стороне - поскольку у него и так очень много обязанностей и занятий. Чтобы подчеркнуть абсурдность слухов - Брежнева добавила к посту фото, на котором смеется, читая что-то в телефоне.
Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа💥
Он успевает руководить офисом @meladzemusic , курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - погуливать с Эрикой!
Ну просто браво 😂😂 👏🏻👏🏻 товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза 😂 🙌🏻 👏🏻🤦🏼♀️, - написала артистка.
Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа💥 Он успевает руководить офисом @meladzemusic , курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми , заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - погуливать с Эрикой! Ну просто браво 😂😂 👏🏻👏🏻 товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза 😂 🙌🏻 👏🏻🤦🏼♀️
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К слову, после того, как в СМИ стали активно распространяться слухи о романе продюсера ВИА гры с одной из ее участниц, директор Эрики Герцег прокомментировала ситуацию. Она заявила, что слухи о романе - беспочвенны.
Такие слухи появляются, мне кажется, касаемо огромного количества людей. Это знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы “ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет, - цитируют vesti.ua.
«Я не могу жить без этих песен! Если надо лететь в Сибирь, я буду лететь лишь ради того, чтобы выйти на сцену и петь «Good Morning, папа», «Не оставляй меня, любимый», «Притяженья больше нет».. Сейчас я уже выучила русский язык, я понимаю каждое слово и вкладываю в исполнение собственные воспоминания из прошлого, свои чувства, переживания, даже могу расплакаться. Никто, кроме Кости, не может так писать.» #ЭрикаГерцег #Кичи #ВИАГра
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Однако директор девушки подтвердила довольно теплые дружеские отношения между Герцег и Меладзе. Напомним, что Эрика Герцег выступает в коллективе с 2013, она попала в группу, выиграв конкурс “Хочу в Виа Гру“. Ради карьеры она худела с 87 килограммов и делала пластику груди. Недавно девушка снялась в очень откровенной фотосессии, которую неоднозначно восприняли поклонники.
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