Артистка заявила, что Константину Меладзе буквально некогда изменять ей с солисткой ВИА гры, потому как у него и без того много обязанностей.

"Погуливает с Эрикой Герцег?": Брежнева прокомментировала слухи об измене мужа instagram.com/ververa/

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Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, отреагировала на слухи о романе ее мужа продюсера Константина Меладзе с участницей группы Виа ГРА 31-летней Эрикой Герцег. Напомним, что слухи о возможном адюльтере стали активно распространяться на днях в российских СМИ, а поклонники даже подметили, что Брежнева, якобы, удалила большинство общих снимков с мужем - потому в Сети стали серьезно обсуждать ее разрыв с Меладзе.

После этого артистка опубликовала в Инстаграм пост, в котором высмеяла подобные слухи, отметив, что мужу просто некогда крутить романы на стороне - поскольку у него и так очень много обязанностей и занятий. Чтобы подчеркнуть абсурдность слухов - Брежнева добавила к посту фото, на котором смеется, читая что-то в телефоне.

Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа💥

Он успевает руководить офисом @meladzemusic , курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - погуливать с Эрикой!

Ну просто браво 😂😂 👏🏻👏🏻 товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза 😂 🙌🏻 👏🏻🤦🏼‍♀️, - написала артистка.

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К слову, после того, как в СМИ стали активно распространяться слухи о романе продюсера ВИА гры с одной из ее участниц, директор Эрики Герцег прокомментировала ситуацию. Она заявила, что слухи о романе - беспочвенны.

Такие слухи появляются, мне кажется, касаемо огромного количества людей. Это знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы “ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет, - цитируют vesti.ua.

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Однако директор девушки подтвердила довольно теплые дружеские отношения между Герцег и Меладзе. Напомним, что Эрика Герцег выступает в коллективе с 2013, она попала в группу, выиграв конкурс “Хочу в Виа Гру“. Ради карьеры она худела с 87 килограммов и делала пластику груди. Недавно девушка снялась в очень откровенной фотосессии, которую неоднозначно восприняли поклонники.

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