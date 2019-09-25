Соня Киперман очаровала Сеть нежным фото с мамой

Старшая дочь Веры Брежневой поделилась семейной фотографией.

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала семейный снимок. На свежем кадре Соня позировала со своей знаменитой мамой. Обе запечатлены в белых нарядах. На черно-белом фото звездная мама и ее дочь обнимаются и смеются.

“Любимая мама“, - подписала кадр Киперман.

Подписчики Сони оставили множество комментариев под трепетным фото.

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“Прекрасные“, “Всегда мама хочет поцеловать, а ты такая: “ну мама“ типа я же взрослая уже“, “Очень красивые!“, “Как хорошо видеть, что дочь и мама любят друг друга“, “Какие вы красивые, мама это все, здоровья ей“, “Такие малышки. Милые красотки“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь.

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