Артистка выставила фото, сделанное несколько месяцев назад - и написала пост, который поклонники восприняли, как сообщение о ребенке.

"Теперь все по-другому": Каменских подогрела слухи о беременности instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских, которую в Сети заподозрили в беременности, подогрела слухи новой публикацией. В Инстаграм звезда написала, что приболела и добавила фото, сделанное в начале лета. В кадре Настя позирует в футболке и шортах, “греясь“ о собачку Мими, которую держит на плечах. В посте артистка сообщила, что стала по-другому относиться к осени - теперь, “когда внутри любовь“ она полюбила все времена года.

Сегодня чуть приболела и пока отлеживалась в постели, нашла фоточку, которую сделали в начале этого лета! На ней видно как мы с Мими беззаботно проводим время! Я стала любить каждый период года. Раньше, конечно, в приоритете было только лето! Сейчас же, когда внутри тебя любовь, баланс и умиротворение, абсолютно не важно где ты и какая сейчас погода! Главное счастье внутри тебя, которое ты сам же и создаёшь ❤️ как думаешь? - написала Каменских.

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Подписчики тут же ухватились за фразу артистки о “любви внутри“, которую она повторила дважды - и засыпали ее вопросами о беременности и поле ребенка:

Когда ты узнала о беременности? Кого ждете? Любовь внутри - это к Потапу, или все-таки бейбик?, - написали фолловеры.

Также подозрительным поклонникам показалось то, что Каменских добавляет в Инсту все больше старых фото

Насть, а что по свежим фоткам? - уточнили в Сети.

Ранее мы писали, что Потап рассказал, как изменились его отношения с Каменских после свадьбы.

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