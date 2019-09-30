Певица заявила, что никаких отношений у двух артистов нет.

Полякова прокомментировала роман Тины Кароль с Даном Баланом ivona.bigmir.net

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Певица Оля Полякова на днях предложила подписчикам в соцсетях задавать ей любые вопросы, которые их интересуют. Ответы артистка оперативно опубликовала в комментариях.

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Так, фолловеры поинтересовались подробностями личной жизни самой артистки, уточнив, осталась ли бы она жить с мужем, узнав об измене. На это Ольга написала философскую фразу: “Никто никому не принадлежит“.

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Также артистка озвучила свой гонорар на корпоративах - на вопрос одного из пользователей Сети - Ольга написала размер гонорара - 35 тыс. у.е. После этого между фанатами разгорелась жаркая дискуссия - назвала ли артистка правдивую цену или пошутила, учитывая смайлик в конце комментария.

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Кроме вопросов, касающихся самой Ольги - поклонники поинтересовались встречаются ли певица Тина Кароль с коллегой по проекту “Голос страны“ молдавским исполнителем Даном Баланом. Напомним, что во время съемок проекта возможный роман звезд активно обсуждался поклонниками, однако они никогда не давали прямых ответов на вопрос об отношениях. Полякова же ответила категорично - “нет“.

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Ранее мы писали, что Ольга Полякова появилась на показе мод в Париже в экстремальном мини.

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