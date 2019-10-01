Знаменитость привлекла внимание покупателей в супермаркете.

Случайная поездка: Ким Кардашьян прогулялась по супермаркету в утягивающем белье instagram.com/kimkardashian

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Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян продолжает активно рекламировать моделирующее белье собственного бренда. Так, недавно Ким выставила фото в откровенном коричневом комплекте, а чуть позже добавила в Инстаграм снимок, сделанный в супермаркете. Ким позирует между рядами со сладостями.

В подписи знаменитость отметила, что поездка произошла спонтанно и написала, что на ней надеты моделирующие шорты и боди бренда skims. Также для “спонтанного путешествия“ звезда надела футболку с ярким рисунком, а на голову повязала светлую косынку.

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Такая “завуалированная реклама“, судя по всему, должна соответствовать слогану бренда - Ким уверяет, что ее белье подходит всем и для любых обстоятельств.

Позитивную нотку вносят мужчины, позирующие на заднем фоне - один из них пристально смотрит в камеру, а другой. судя по отблеску на фото, пытается сфотографировать знаменитость.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски представила пикантный купальник собственного бренда.

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