Звезда показала элегантный наряд на программе "Танцы со звездами".

"Голливуд нервно курит": Тина Кароль покорила Сеть роскошным образом instagram.com/tina_karol

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Популярная певица Тина Кароль продолжает покорять поклонников шикарными аутфитами. На этот раз звезда продемонстрировала в соцсетях новый образ на проекте "Танцы со звездами", который она ведет вместе с Юрием Горбуновым. В Инстаграм певица добавила несколько фото в роскошном черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге. Волосы Кароль уложены мягкими волнами, а образ дополняют босоножки на высоком каблуке и крупные серьги в форме овала.

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Поклонники бурно отреагировали на фото - во многих комментариях отметили, что Кароль в таком образе выглядит очень молодо и невероятно сексуально. Также фолловеры написали, что Тина им напоминает актрису "золотой эпохи Голливуда".

🔥🔥🔥🔥🔥 Огнище, - написала певица Ольга Полякова.

Ранее Тина Кароль удивила смелым образом в розовом мини.

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