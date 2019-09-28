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"Носила такие платья": Невестка Бекхэмов в откровенном наряде поразила Сеть

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Хана Кросс выставила фото в платье-ночнушке с открытой спиной.

"Носила такие платья": Невестка Бекхэмов в откровенном наряде поразила Сеть
ivona.bigmir.net

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Возлюбленная 21-летнего Бруклина Бекхэма и уже почти невестка модного дизайнера Виктории Бекхэм удивила подписчиков стильным и весьма откровенным нарядом. В Инстаграм 22-летняя модель Хана Кросс добавила несколько фото в платье-ночнушке с открытой спиной. Девушка позирует вполоборота к камере, демонстрируя пикантные вырезы наряда на спине и в области ягодиц. Макияж модели - не кричащий, а ближе к натуральному. 

В то время я носила такие платья, - кокетливо подписала снимок Хана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That time I wore a dress 😋🖤😋🖤😋🖤

Публикация от Hana 🇬🇧🖤 (@hancross)

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Фолловеры девушки отметили, что наряд ей очень к лицу и написали, что Хана - огненная и сексуальная.

Напомним, что сын известного футболиста Дэвида Бекхэма - модель и начинающий фотограф Бруклин встречается с моделью Ханой Кросс чуть больше года. В конце 2018 пара стала жить вместе и даже получила от родителей Бруклина щедрый подарок - часть дорогого имения, в котором живут молодые люди.

Ранее мы писали, что Хана Кросс выставила пикантный кадр в купальнике.

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Теги: Бруклин Бекхэм, дети знаменитостей, наряды звезд, Хана Кросс
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Источник: ivona.bigmir.net

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