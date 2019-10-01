Супермодель отметила, что они с коллегой по цеху не встречаются, но подписчики ей не поверили.

Роскошная Кендалл Дженнер заинтриговала Сеть фото с парнем ivoNA bigmir)net

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Одна из самых высокооплачиваемых американских моделей, звезда шоу Victoria's Secret 23-летняя Кендалл Дженнер заинтриговала поклонников фото с импозантным молодым человеком. Фото появилось в Инстаграм Кендалл. Она позирует напротив зеркала в эффектном золотистом платье и блестящей сумочкой, волосы модели уложены утюжком “гофре“. За Кендалл на фото стоит молодой человек в темно-синем костюме и выглядывая, смотрит в камеру.

В подписи к фото Кендалл уточнила, что она не встречается со своим спутником, однако закончила пост сердечком-эмодзи.

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В мужчине подписчики Кендалл сразу же узнали ее коллегу - модель Фая Хадру, с которым Дженнер уже появлялась на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин, состоявшуюся на днях.

Фоллловеры прокомментировали пост, отметив, что пара отлично смотрится и что Кендалл пора “выводить парня из френд-зоны“.

К слову, личная жизнь Кендалл постоянно находится “под прицелом“ публики, поскольку она единственная из всех знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер - пока без семьи.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер снялась обнаженной.

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