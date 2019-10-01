Знаменитость выставила снимок в комплекте собственной торговой марки - с узкими трусиками и топом без лямок.

Ким Кардашьян сфотографировалась в откровенном дизайнерском белье instagram.com/kimkardashian

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Известная модель, бизнесвумен, а теперь еще и дизайнер женского белья - 38-летняя Ким Кардашьян показала, как выглядит в откровенном комплекте собственной торговой марки. В Инстаграм знаменитость добавила фото в белье коричневого цвета. Набор состоит из бюстгальтера бандо без бретелей и трусиков с высокими вырезами на бедрах. В описании Ким отметила, что такой комплект подойдет “абсолютно всем“. Стоит отметить, что макияж звезда выбрала в приглушенных светло-коричневых тонах.

За несколько часов фото набрало более чем 1,7 млн. “лайков“.

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К слову, летом этого года Ким Кардашьян представила дебютную коллекцию корректирующего белья. По словам Ким, она разработала все модели, учитывая свой опыт использования утягивающей одежды. Представляя белье своей торговой марки, Кардашьян заверила будущих покупательниц, что отлично понимает их проблемы, поскольку не раз сталкивалась с неподходящим утягивающим бельем - которое не соответствовало ее тону кожи или не подходило по длине. Белье от Ким представлено в размерах от XXS до 4X и девяти оттенках.

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