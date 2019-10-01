Супермодель записала видео, на котором появилась в салатовом монокини.

Ратаковски позировала в пикантном купальнике собственного бренда ivona.bigmir.net

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Супермодель Эмили Ратаковски не только эффектно представляет откровенные наряды на подиуме, но и с недавних пор занимается дизайном одежды. Не удивительно, что девушка представляет вещи своего бренда сама. Так, в Инстаграм появилось видео, на котором Эмили позирует в эффектном купальнике монокини салатового цвета с леопардовым рисунком и очень глубоким вырезом в области груди.

В кадре Эмили продемонстрировала все “пикантные“ стороны купальника, повернувшись к камере спиной и показав максимально открытые ягодицы.

Подписчики отметили, что глубокий вырез им очень понравился, а также позитивно оценили цвет и дизайн купальника Эмили.

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