Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ратаковски позировала в пикантном купальнике собственного бренда

Комментариев: 1
Супермодель записала видео, на котором появилась в салатовом монокини.

Ратаковски позировала в пикантном купальнике собственного бренда
Ратаковски позировала в пикантном купальнике собственного бренда
ivona.bigmir.net

Читай также: “Вау какая красивая“: Леся Никитюк восхитила фанов новым образом

Супермодель Эмили Ратаковски не только эффектно представляет откровенные наряды на подиуме, но и с недавних пор занимается дизайном одежды. Не удивительно, что девушка представляет вещи своего бренда сама. Так, в Инстаграм появилось видео, на котором Эмили позирует в эффектном купальнике монокини салатового цвета с леопардовым рисунком и очень глубоким вырезом в области груди.

В кадре Эмили продемонстрировала все “пикантные“ стороны купальника, повернувшись к камере спиной и показав максимально открытые ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANDVIEW. Our favorite one piece. Shop now.

Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

Подписчики отметили, что глубокий вырез им очень понравился, а также позитивно оценили цвет и дизайн купальника Эмили.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в откровенном белье собственного бренда.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эмили Ратаковски, купальник, откровенные наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
князь  (аноним)  02.10.2019, 18:23
Оценка:  0
князь
отпердолить бы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь