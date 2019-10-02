"Вау какая красивая": Леся Никитюк восхитила фанов новым образом

Ведущая Леся Никитюк поделилась фотографией из Парижа.

Известная украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков яркими снимками в различных образ. На днях звезда отправилась в Париж на Неделю моды, где посетила показ украинского дизайнера Андре Тана.

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Для мероприятия артистка выбрала стильный наряд. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в черном платье-пиджаке с одним рукавом и в черных колготах в горошек. Свой лук Никитюк дополнила сумочкой и туфлями и украшением на шее.

“LadyLe in Paris ❤️“, - подписала фото Леся и в шутку отметила поставила геолокацию Летичев (поселок в Хмельницкой области).

Поклонники засыпали ведущую комплиментами. Многие отметили, что у Леси длинные красивые ноги.

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“Бесконечные ноги“, “Ох вже ті ноги підкорюють Париж“, “Вау какая красивая“, “Ножки что надо!“, “Леся Ви дуже гарна) і Летичів так змінився“, “Ножки красивые!“, “Лесь ты здесь прям как кукла“, “Уфф. Леся ти мрія кожного чоловіка на землі“ ,“Amazing LadyLe“ ,“Шикарная. шо там говорить? Богиня“, “Стильная чика“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом.

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