Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вау какая красивая": Леся Никитюк восхитила фанов новым образом

Комментариев: 0
Ведущая Леся Никитюк поделилась фотографией из Парижа.
"Вау какая красивая": Леся Никитюк восхитила фанов новым образом
"Вау какая красивая": Леся Никитюк восхитила фанов новым образом
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков яркими снимками в различных образ. На днях звезда отправилась в Париж на Неделю моды, где посетила показ украинского дизайнера Андре Тана.

Читай также: “Настоящая я“: Леся Никитюк обнажилась в поле

Для мероприятия артистка выбрала стильный наряд. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в черном платье-пиджаке с одним рукавом и в черных колготах в горошек. Свой лук Никитюк дополнила сумочкой и туфлями и украшением на шее.

“LadyLe in Paris ❤️“, - подписала фото Леся и в шутку отметила поставила геолокацию Летичев (поселок в Хмельницкой области).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LadyLe in Paris ❤️#parisfashionweek #parisianstyle #parisfashionweek2019

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Поклонники засыпали ведущую комплиментами. Многие отметили, что у Леси длинные красивые ноги.

Читай также: Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной

“Бесконечные ноги“, “Ох вже ті ноги підкорюють Париж“, “Вау какая красивая“, “Ножки что надо!“, “Леся Ви дуже гарна) і Летичів так змінився“, “Ножки красивые!“, “Лесь ты здесь прям как кукла“, “Уфф. Леся ти мрія кожного чоловіка на землі“ ,“Amazing LadyLe“ ,“Шикарная. шо там говорить? Богиня“, “Стильная чика“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала пляжное фото с отцом.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь