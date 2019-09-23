Экс-супруг Славы Каминской признался, почему они не праздновали свадьбу

Эдгар Каминский рассказал, почему у него и Славы не было свадебного торжества.

Бывший супруг солистки группы “НеАнгелы“ Славы Каминской, Эдгар Каминский, поделился с подписчиками в Instagram своими мыслями о свадьбе и браке.

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Пластический хирург рассказал, что недавно стал приглашенным гостем на свадебной церемонии. Эдгар признался, что отказался вместе с присутствующими холостяками ловить подвязку. Он отметил, что в данный момент находится “на паузе“.

“На свадьбе мне предложили вместе со всеми присутствующими холостяками ловить подвязку. Но я сказал, что в данный момент нахожусь “на паузе“ и отказался“.

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Каминский заявил, что позитивно относится к браку. Но он считает, что в официальном оформлении отношений больше заинтересованы девушки и сравнил желание выйти замуж с покупкой автомобиля.

“Моё отношение к браку позитивное. Хотя я не исключаю, что в официальном оформлении отношений, в первую очередь, заинтересованы девушки, будущие невесты. Это желание я сравниваю с покупкой автомобиля. Согласитесь, приятнее ездить на машине, когда в техпаспорте фигурирует именно твоя фамилия и ты на сто процентов уверен в своих правах, что этот автомобиль именно твой. При этом, ты ещё больше переживаешь за то, что автомобиль могут угнать“.

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Также знаменитость высказал свое мнение по поводу свадебных вечеринок. Эдгар написал, что не стоит тратить много денег на торжество, лучше приберечь сбережение на более важные вещи, например, квартиру или машину.

“Что касается свадьбы, то моё мнение таково: если есть деньги в семье ─ проводите. Если объективно их нет, то лучше приберечь средства на покупку жилья, машины, кондиционера или мебели в новую квартиру. Праздновать свадьбу на последние сбережения не стоит. Свадебное торжество является приятным бонусом для тех, у кого есть “свободные“ деньги. Ярким примером является тот случай, когда безвозмездно, от души помогают родители. Вы можете принять от них этот подарок, но глупо и некрасиво в этой ситуации что-то требовать. Ведь это вы сделали выбор своей второй половины, значит должны взять на себя ответственность за всё остальное. Другой вопрос если вас женят или выдают замуж за “нужного человека“. В таком случае инициатор этого союза может организовать саму свадьбу. Я буду стараться, чтобы моё финансовое состояние в будущем позволило мне организовать достойную свадьбу своим детям“.

Каминский вспомнил, что у него с экс-женой Славой не было торжественной церемонии. Тогда пара решила потратить деньги на путешествие.

“Например у меня со Славой не было свадьбы. Мы решили деньги, которые могли бы пойти на организацию торжества, вложить в семейный отдых. Тогда мы прекрасно провели время на Тенерифе с моей мамой и тещей“.

Напомним, что певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский официально развелись 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что разведенная Слава Каминская показала фото со “взрослыми“ игрушками.

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