"Новую жену ищете?": Бывший Славы Каминской взорвал Сеть голым торсом
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Бывший муж “рыженькой“ из дуэта “НеАнгелы“- пластический хирург Эдгар Каминский взбудоражил Сеть снимком с голым торсом. Фото появилось в Инстаграм Эдгара. Он позирует на природе в одном полотенце, с банным веником в руке.
Белорусское утро 🌤🇧🇾Morning in Belarus, - подписал Каминский.
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Подписчики Эдгара очень эмоционально отреагировали на полуобнаженное фото - многие фолловеры восприняли такой образ - как первый шаг к поиску новой жены. А в нескольких комментариях пользователи Сети предположили, что это “ответочка“ экс-супруге Славе, которая сейчас отдыхает в Греции и делится жаркими фото.
- Ну все пошла жара теперь фотки с голым торсом )))
- Начинаю не верить в этот ваш развод. Вот после этого снимка, так вообще. 🤷♀️Скажите “ну и ладно, мне по*иг“ 😂 ну если и по*иг ваши ежедневные читатели ... то зачем это озвучивать и делать шоу на всю страну. У меня такое ощущение, что и вы и Слава, после этого...так сказать - развода😅заняты одним: выгодной “продажей“ своего тела.
- Фото из серии “ищу новую жену“😆
- Эдгар Анатольевич, Ваш статус - “Свободен“?:)
- Ничего себе пластический хирург 🔥😳💪🏻👍🏻 😉 все теперь ждём новые посты о ПП и физических нагрузках😉👍🏻
- Цікаво !!!! Кому тепер дістанеться це тіло, ну звісно і серце ????!!! А Едгар?
- Соблазняете?!?, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Славу Каминскую атаковали хейтеры из-за фото с сыном.
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