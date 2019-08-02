"Новую жену ищете?": Бывший Славы Каминской взорвал Сеть голым торсом

Эдгар Каминский нарвался на шквал критики в Сети из-за фото в одном полотенце.

"Ищете новую жену?": Бывший Славы Каминской взорвал Сеть голым торсом instagram.com/edgar_kaminskyi

Читай также: Фигуру Каменских в бикини детально обсудили в Сети

Бывший муж “рыженькой“ из дуэта “НеАнгелы“- пластический хирург Эдгар Каминский взбудоражил Сеть снимком с голым торсом. Фото появилось в Инстаграм Эдгара. Он позирует на природе в одном полотенце, с банным веником в руке.

Белорусское утро 🌤🇧🇾Morning in Belarus, - подписал Каминский.

Читай также: “Ничему жизнь не учит“: Фото Лорак с бойфрендом вызвало шквал критики в Сети

Подписчики Эдгара очень эмоционально отреагировали на полуобнаженное фото - многие фолловеры восприняли такой образ - как первый шаг к поиску новой жены. А в нескольких комментариях пользователи Сети предположили, что это “ответочка“ экс-супруге Славе, которая сейчас отдыхает в Греции и делится жаркими фото.

Ну все пошла жара теперь фотки с голым торсом )))

Начинаю не верить в этот ваш развод. Вот после этого снимка, так вообще. 🤷‍♀️Скажите “ну и ладно, мне по*иг“ 😂 ну если и по*иг ваши ежедневные читатели ... то зачем это озвучивать и делать шоу на всю страну. У меня такое ощущение, что и вы и Слава, после этого...так сказать - развода😅заняты одним: выгодной “продажей“ своего тела.

Фото из серии “ищу новую жену“😆

Эдгар Анатольевич, Ваш статус - “Свободен“?:)

Ничего себе пластический хирург 🔥😳💪🏻👍🏻 😉 все теперь ждём новые посты о ПП и физических нагрузках😉👍🏻

Цікаво !!!! Кому тепер дістанеться це тіло, ну звісно і серце ????!!! А Едгар?

Соблазняете?!?, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую атаковали хейтеры из-за фото с сыном.