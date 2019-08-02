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"Новую жену ищете?": Бывший Славы Каминской взорвал Сеть голым торсом

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Эдгар Каминский нарвался на шквал критики в Сети из-за фото в одном полотенце.

"Ищете новую жену?": Бывший Славы Каминской взорвал Сеть голым торсом
instagram.com/edgar_kaminskyi

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Бывший муж “рыженькой“ из дуэта “НеАнгелы“- пластический хирург Эдгар Каминский взбудоражил Сеть снимком с голым торсом. Фото появилось в Инстаграм Эдгара. Он позирует на природе в одном полотенце, с банным веником в руке.

Белорусское утро 🌤🇧🇾Morning in Belarus, - подписал Каминский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусское утро 🌤🇧🇾Morning in Belarus

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

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Подписчики Эдгара очень эмоционально отреагировали на полуобнаженное фото - многие фолловеры восприняли такой образ - как первый шаг к поиску новой жены. А в нескольких комментариях пользователи Сети предположили, что это “ответочка“ экс-супруге Славе, которая сейчас отдыхает в Греции и делится жаркими фото.

  • Ну все пошла жара теперь фотки с голым торсом )))
  • Начинаю не верить в этот ваш развод. Вот после этого снимка, так вообще. 🤷‍♀️Скажите “ну и ладно, мне по*иг“ 😂 ну если и по*иг ваши ежедневные читатели ... то зачем это озвучивать и делать шоу на всю страну. У меня такое ощущение, что и вы и Слава, после этого...так сказать - развода😅заняты одним: выгодной “продажей“ своего тела. 
  • Фото из серии “ищу новую жену“😆
  • Эдгар Анатольевич, Ваш статус - “Свободен“?:)
  • Ничего себе пластический хирург 🔥😳💪🏻👍🏻 😉 все теперь ждём новые посты о ПП и физических нагрузках😉👍🏻
  • Цікаво !!!! Кому тепер дістанеться це тіло, ну звісно і серце ????!!! А Едгар?
  • Соблазняете?!?, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую атаковали хейтеры из-за фото с сыном.

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Теги: Эдгар Каминский, Слава Каминская, голый торс
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Источник: ivona bigmir)net

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