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История любви Славы и Эдгара Каминских: почему супруги решили развестись

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Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская и ее муж Эдгар Каминский подали на развод.
История любви Славы и Эдгара Каминских: почему супруги решили развестись
История любви Славы и Эдгара Каминских: почему супруги решили развестись
instagram.com/babaslavka

Совсем недавно стало известно, что участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский решили развестись

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По информации, указанной на сайте Подольского районного суда, на развод подал супруг артистки еще 19 апреля. А первое слушание должно пройти 12 июня 2019 года.

История любви Славы и Эдгара Каминских

Слава и Эдгар познакомилась в воскресенье накануне Нового 2014 года в клинике пластической хирургии, где работал Каминский. Несмотря на то, что у Эдагара был выходной, в тот день он вышел на работу. а Славе необходимо было приехать в клинику с подругой. Это была любовь с первого взгляда. Слава узнала номер телефона Эдгара и начала писать ему смс.

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Спустя неделю переписки Слава поинтересовалась в Эдага, той ли он ориентации так, как мужчина не торопился звать ее на свидание. После этого молодой хирург все же решился позвать девушку на прогулку. И тех пор они начали встречаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

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8 марта 2014 года во время отдыха в Милане Эдгар попросил Славу стать его женой. Свадьба пары состоялась летом того же года.

12 декабря 2014 года у супругов родился первенец – сын Леонард. А спустя год, 6 декабря, Слава родила второго ребенка - дочь Лауру. Слава и Эдгар часто делятся семейными снимками на своих страницах в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто-то же должен испортить фотографию 😂

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Развод Славы и Эдгара Каминских: почему супруги решили расторгнуть брак

Слава и Эдгар Каминские пока не комментируют новость о разводе. Однако в узких кругах пары рассказывают, что певица и ее муж часто на публике выясняют отношения.

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Отметим, что не так давно в передаче “Зірковий шлях“ исполнительница рассказала о кризисе в отношениях с Эдгаром, который они преодолели.

Звезда призналась, что всему виной была ее ревность. Так же звезда заявила, что у них с мужем очень разные характеры. Чтобы преодолеть семейный кризис, Славе пришлось отказаться от сольной карьеры.

Напомним, ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, как ей предлагали сделать аборт. 

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский
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Источник: Ivona.bigmir.net

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ПучеглазыйУипан  (аноним)  06.06.2019, 12:34
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ПучеглазыйУипан
Счас бы жениться на шмаре из шоу бизнеса......Которую "продюссировали" все кому не лень
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