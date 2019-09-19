Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос подробно рассказала о родах в Монако

Певица Санта Димопулос рассказала, что родила дочку за 15 минут.

В субботу, 14 сентября, бывшая участница культовой группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос сообщила, что во второй раз стала мамой. Артистка подарила дочку своему супругу, совладельцу сети спортивных клубов Игорю Кучеренко.

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А сегодня, 20 сентября, звездная мама подробно рассказала, как прошли роды в Монако и показала новый кадр малышки. Так, на своей странице в Instagram 32-летняя певица опубликовала фото, на котором видно только маленькие ножки новорожденного ребенка.

В описании к трепетному снимку, Санта написала, что не жалеет о о своем решении рожать в Монте-Карло. Кроме того, артистка призналась, что 15 сентября договорилась с врачом искусственно вызвать роды так, как малышка больше недели не хотела появляться на свет.

Но днем ранее Санта немного поссорилась с мужем. И в этот же день во время прогулки по пляжу она почувствовала, что тянет низ живота. Вечером Санта вместе с супругом посетила врача. Специалист предупредил о скорых родах и отправил домой собираться.

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Певица призналась, что благодаря эпидуральной анестезии она не чувствовала боли и схваток. Димопулос родила девочку весом 4,160 кг всего за 15 минут.

Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности.

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