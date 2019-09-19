Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос подробно рассказала о родах в Монако
В субботу, 14 сентября, бывшая участница культовой группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос сообщила, что во второй раз стала мамой. Артистка подарила дочку своему супругу, совладельцу сети спортивных клубов Игорю Кучеренко.
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А сегодня, 20 сентября, звездная мама подробно рассказала, как прошли роды в Монако и показала новый кадр малышки. Так, на своей странице в Instagram 32-летняя певица опубликовала фото, на котором видно только маленькие ножки новорожденного ребенка.
В описании к трепетному снимку, Санта написала, что не жалеет о о своем решении рожать в Монте-Карло. Кроме того, артистка призналась, что 15 сентября договорилась с врачом искусственно вызвать роды так, как малышка больше недели не хотела появляться на свет.
Но днем ранее Санта немного поссорилась с мужем. И в этот же день во время прогулки по пляжу она почувствовала, что тянет низ живота. Вечером Санта вместе с супругом посетила врача. Специалист предупредил о скорых родах и отправил домой собираться.
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Певица призналась, что благодаря эпидуральной анестезии она не чувствовала боли и схваток. Димопулос родила девочку весом 4,160 кг всего за 15 минут.
Роды. Часть 1 ⠀ Первое, что хочу написать – я счастлива, что приняла решение рожать в Монако. Я благодарна своему врачу (Бруно Карбон - главрач акушерства и гинекологии госпиталя принцессы Грейс) за то, что он супер профессионал своего дела и этот день получился незабываемым в самом лучшем смысле этого слова 🙏🏼 ⠀ Итак, роды всё не начинались, а родители (то есть мы с мужем) уже начали переживать, да так что 13.09 даже поругались (я поругалась😜). Игорь слишком переживал по поводу того, что ему надо ехать в Киев по работе а я слишком близко принимала всё к сердцу😄 В этот день мы пошли на пляж и я уже чувствовала, что тянет низ живота и была уверена, что это тренировочные схватки. К 17:00 мы поехали к врачу на проверку (15 числа договорились вызвать роды), подключили меня к монитору и понаблюдали мои учащающиеся схватки:) То ли малышка испугалась стимуляции, а может я понервничала немного, но процесс пошёл:) Врач отправил домой собираться, сказал, что увидимся очень скоро😄 Так и случилось. Я приняла душ, переоделась и мы поехали в роддом. С раскрытием в 2 см меня сразу же положили в родовую. Я потерпела схватки ещё пол часа, после чего с круглыми глазами шептала – колите!😂 Эпидуральной анестезии я боялась почти как родов. Но всё прошло отлично! Никакой боли, лишь немного неприятно. Мне в руки дали «волшебный пульт», нажимая на кнопку которого я могла сама себе добавлять анестезию, если чувствовала потребность. Я даже успела поспать, акушерка заходила каждые 30-40 минут и проверяла раскрытие. Вокруг полное спокойствие: медитативная музыка, приглушённый свет, никакой суеты. На раскрытии 10 см позвали врача. Муж всё время был со мной, шутил, включал музыку (рожала под пение птиц и шум водопада 😂), поддерживал как мог:) Самих схваток я не чувствовала, только ощущала, что живот твердеет. Зато все было видно на мониторе. Врач говорил когда нужно тужиться и с какой интенсивностью. Где-то на 4 потуге у него округлились глаза и он сказал – не маленькая!😂 Родила я мою девочку за 15 минут 4.160 без единого разрыва 🙏🏼 ⠀ Продолжение завтра ❤️
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности.
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