Певица Тина Кароль презентовала короткометражный фильм "Бывшие", в котором сыграла главную героиню.

Вышел фильм "Бывшие" с Тиной Кароль в главной роли - видео instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль представила короткометражный фильм “Бывшие“, в котором сыграла главную роль. Режиссером видео выступил Евгений Баранов. Презентация 11-минутного ролика состоялась в четверг, 19 сентября, в 21:00 на официальном Youtube-канале артистки.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Тина Кароль показала забавное фото с MARUV и JAY

В фильме Тина появилась в непривычном для ее поклонником образе. Звезда перевоплотилась в коротко стриженную брюнетку. Кароль сыграла роль Анны, которая пытается построить отношения с возлюбленным, но ее никак не отпускают фантомы бывших парней.

Кроме певицы в фильме снимались: Михаил Пшеничный, Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко, Алексей Нежурко, Дмитрий Гольдман, Александр Ведменский, Дмитрий Вивчарюк и Дмитрий Чернов.

Короткометражка “Бывшие“ уже участвовала в нескольких европейских фестивалях и даже сумела стать финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.

Фильм “Бывшие“ (В главной роли Тина Кароль) - смотреть онлайн:

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, что думала о суициде после смерти мужа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.