Вышел фильм "Бывшие" с Тиной Кароль в главной роли - видео
Известная украинская исполнительница и ведущая Тина Кароль представила короткометражный фильм “Бывшие“, в котором сыграла главную роль. Режиссером видео выступил Евгений Баранов. Презентация 11-минутного ролика состоялась в четверг, 19 сентября, в 21:00 на официальном Youtube-канале артистки.
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В фильме Тина появилась в непривычном для ее поклонником образе. Звезда перевоплотилась в коротко стриженную брюнетку. Кароль сыграла роль Анны, которая пытается построить отношения с возлюбленным, но ее никак не отпускают фантомы бывших парней.
Кроме певицы в фильме снимались: Михаил Пшеничный, Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко, Алексей Нежурко, Дмитрий Гольдман, Александр Ведменский, Дмитрий Вивчарюк и Дмитрий Чернов.
Короткометражка “Бывшие“ уже участвовала в нескольких европейских фестивалях и даже сумела стать финалистом международного кинофестиваля ARFF в Барселоне.
Фильм “Бывшие“ (В главной роли Тина Кароль) - смотреть онлайн:
Напомним, ранее Тина Кароль призналась, что думала о суициде после смерти мужа.
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