Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности
Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос, которая сейчас находится на 39-1 недели беременности, продолжает делиться интересными публикациями в Сети.
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На данный момент артистка живет в Монако, где готовится к родам в Монте-Карло. На своей странице в Instagram Санта призналась, что во время беременности увлеклась сериалами.
Ранее 33-летняя звезда уже опубликовала первую часть понравившиеся лент. Тогда в список Санты вошли такие сериалы, как “Королева Юга“, “Убивая Еву“, “Чернобыль“, “Покои“ и “Большая маленькая ложь 2“.
А на днях Димопулос назвала вторую часть любимых сериалов. Так, в свой список певица записала картины “Тиран“, “Это мы“ и “Матрешка“.
Кроме того, свой пост знаменитость сопроводила эффектным кадром. На снимке Санта запечатлена в белом боди, пиджаке такого же цвета и в черной шляпе. Свой образ она дополнила массивными серьгами.
Сериалы. Часть 2 ⠀ 🎥 «Тиран» (Tyrent) Сюжет, актёры, декорации, костюмы – всё на уровне. События разворачиваются вокруг младшего сына правителя, который спустя 20 лет нехотя возвращается на родину со своей американской семьей. Главный вопрос, кто же на самом деле заявленный создателями в названии «Тиран»? Безумный, неуравновешенный и жестокий Джамаль, который не хочет уступать президентское кресло, или же сам Барри, который ощущает пробуждение монстра, от превращения в которого он убежал в Америку еще в юности и который пытается прикрываться благородным желанием сделать свою страну лучше? Всё это подводит к очень деликатной теме касательно того, насколько велика ответственность совершаемых нами поступков и даже не совершаемых не только на наши жизни, но и жизни других. Я посмотрела на одном дыхании. Единственное разочарование – концовка. Не дожали. 8.5/10 ⠀ 🎥 «Это мы» (This is us) Сериал простой, очень жизненный, настоящий и трогательный. Каждый из героев – это своя история, свой набор страхов и стремлений, и в этом они – как мы. Они совершают ошибки, причиняют друг другу боль, таят обиду в душе; но они также помогают друг другу, жертвуют собой, пытаются измениться. Первые серии я не могла сдержать слёз, настолько была тронута. Через весь сериал тонкой красной нитью тянется – любовь. Она связывает всех героев. Неважно, какой у тебя цвет кожи, какой у тебя вес и насколько ты в себе не уверен, важно то, что с тобой рядом есть родные, заботливые люди, которым действительно важно, чем ты живешь, что думаешь и чувствуешь каждый день. П.С: к сожалению 3 сезон сдулся совершенно. Это предсказуемо – сложно держать такой градус эмоций долго. 8/10 ⠀ 🎥 «Матрёшка» (Russian Doll). Действие происходит в Америке в наше время. Надя проживает день сурка, пытаясь понять как выбраться с временной петли, которая её изобретательно уничтожает. Восемь эпизодов примерно по двадцать минут. Смотрится быстро, много комичных ситуаций, драматичных моментов и чёрного юмора. Это история о прошлом и настоящем, о становлении характера, прощении, заботе. Это остроумный и качественно-выверенный сериал, который, может, и проседает в финале, но по пути не разочаровывает. 7.5/10 ⠀ #сантакино
Ранее беременная Санта Димопулос показала редкий кадр с 10-летним сыном.
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