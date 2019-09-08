Санта Димопулос опубликовала новое фото и назвала любимые сериалы.

Санта Димопулос рассказала, на какие сериалы подсела во время беременности instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос, которая сейчас находится на 39-1 недели беременности, продолжает делиться интересными публикациями в Сети.

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На данный момент артистка живет в Монако, где готовится к родам в Монте-Карло. На своей странице в Instagram Санта призналась, что во время беременности увлеклась сериалами.

Ранее 33-летняя звезда уже опубликовала первую часть понравившиеся лент. Тогда в список Санты вошли такие сериалы, как “Королева Юга“, “Убивая Еву“, “Чернобыль“, “Покои“ и “Большая маленькая ложь 2“.

А на днях Димопулос назвала вторую часть любимых сериалов. Так, в свой список певица записала картины “Тиран“, “Это мы“ и “Матрешка“.

Кроме того, свой пост знаменитость сопроводила эффектным кадром. На снимке Санта запечатлена в белом боди, пиджаке такого же цвета и в черной шляпе. Свой образ она дополнила массивными серьгами.

Ранее беременная Санта Димопулос показала редкий кадр с 10-летним сыном.