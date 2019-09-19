Светлана Лобода показала подросших дочерей
Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) порадовала поклонников яркой фотосессией со своими детьми.
Читай также: “Поймала букет у Собчак“: Светлана Лобода заинтриговала новым фото
36-летняя артистка воспитывает двух дочерей: 8-летняя Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя и годовалая Тильда, имя отца которого Лобода скрывает.
На днях на своей странице в Instagram Светлана опубликовала несколько кадров с девочками. На свежих снимках она предстала в белом костюме и солнцезащитных очках. Старшая Ева сидела на диване рядом с мамой. А младшая Тильда позировала на руках у Лободы. Лицо малышки Светлана по-прежнему скрывает.
“Мои любимки. Мое счастье...“, - трогательно подписала исполнительница.
Напомним, ранее Светлана Лобода пожаловалась на бесконечные примерки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил