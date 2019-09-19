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Светлана Лобода показала подросших дочерей

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Певица Светлана Лобода поделилась новыми кадрами с своими дочерьми - Евангелиной и Тильдой.
Светлана Лобода показала подросших дочерей
Светлана Лобода показала подросших дочерей
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) порадовала поклонников яркой фотосессией со своими детьми.

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36-летняя артистка воспитывает двух дочерей: 8-летняя Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя и годовалая Тильда, имя отца которого Лобода скрывает.

На днях на своей странице в Instagram Светлана опубликовала несколько кадров с девочками. На свежих снимках она предстала в белом костюме и солнцезащитных очках. Старшая Ева сидела на диване рядом с мамой. А младшая Тильда позировала на руках у Лободы. Лицо малышки Светлана по-прежнему скрывает.

“Мои любимки. Мое счастье...“, - трогательно подписала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мои любимки ❤️ мое счастье ...

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода пожаловалась на бесконечные примерки.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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