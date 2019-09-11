"Оденьте меня уже": Светлана Лобода пожаловалась на бесконечные примерки

Певица Светлана Лобода похвасталась новым соблазнительным нарядом.

Популярня украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, Светлана Лобода взбудоражила подписчиков новым провокационным фото. Звезда показала, как проходит процесс подборки костюмов для выступлений и других мероприятий.

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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала снимок, на котором засветила пышную грудь и стройные ноги в новом наряде. На обнародованном снимке Лобода позирует в черном облегающем платье с оголенной спиной и разрезом на бедре. Свой откровенный образ Светлана решила дополнить кольцами и браслетами.

“Бесконечные примерки... @luviofficial девочки, оденьте меня уже“, - подписала фото Лобода.

Многие подписчики звезды отметили в комментариях, что у Светланы идеальная фигура и этот наряд очень ей подходит.

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“Мне просто нечего сказать... ЭТО СЛИШКОМ ИДЕАЛЬНО“, “Шикарная фигура и платье нереально красивое))) СВЕТЛАНА - ПРЕКРАСНАЯ))))“, “Очень красивая фигура“, “На вас всё прекрасно смотрится“, “Тебе что фуфайка, что шанель-шикарная женщина“, “Вот я вижу фоточку,а на ней красоточка“, - пишут пользователи Сети.

Светлана Лобода презентовала новый трек под названием “В зоне риске“.