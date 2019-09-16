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"Поймала букет у Собчак": Светлана Лобода заинтриговала новым фото

Комментариев: 1
Певица Светлана Лобода показала кадр из частного самолета, на котором позирует с букетом.
"Поймала букет у Собчак": Светлана Лобода заинтриговала новым фото
"Поймала букет у Собчак": Светлана Лобода заинтриговала новым фото
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница, которая сейчас живет и работает в России, Светлана Лобода, удивила поклонников новыми фотографиями в Сети. Звезда показала кадры с букетом, который подписчики приняли за свадебный.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя звезда опубликовала несколько кадром, на которых она позирует в частном самолете. Она сидит в кресле и закинула ноги на столик.

На снимках артистка позирует в темных мини-шортах и серой блузке и черных массивных кроссовках. В руках Лобода держит букет. Фанаты решили, что Светлана поймала букет у невесты Ксении Собчак. В описании к новой публикации Светлана спросила у подписчиков, как лучше подписать фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

как подпишем?🙈 #наработукакнапраздник )

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

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“Все таки поймала букет у Собчак“, “Милый, подъезжай к загсу, я уже лечу“, “Поймала букет невесты“, “Тэкссс.... я уже боюсь это подписывать, вы нас снова интригуете. Подпишите - замуж“, “Фото с самолёта скоро станет традицией“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода пожаловалась на бесконечные примерки.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Люблю_Украину    17.09.2019, 11:36
Оценка:  0
Люблю_Украину
кому этот транс нах-й нужен бесплатно????
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