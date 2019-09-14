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Санта Димопулос стала мамой: фото

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Бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос стала мамой во второй раз.
Санта Димопулос стала мамой: фото
Санта Димопулос стала мамой: фото
instagram.com/santadimopulos/

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Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос, которая беременной снималась в бикини, стала мамой во второй раз. Радостное событие в семье Санты Димопулос и Игоря Кучеренко произошло в субботу, 14 сентября.

Об рождении ребенка 32-летняя Санта сообщила на своей странице в Instagram, показав первые фото с новорожденной.

Добро пожаловать, моя маленькая принцесса, - написала звездная мама.

Известно, что вес малышки Димопулос составил 4,170 килограмма, а роды проходили в одной из клиник Монако.

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок стал вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Ранее стало известно, что Адель официально подала на развод с Саймоном Конекки.

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Теги: Санта Димопулос, родила, певица, ВИА Гра
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