"Кто сказал, что это сложно": Юрий Горбунов похвастался талантом 2-летнего сына
Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов порадовал поклонников видео из семейного архива. Артист похвастался талантом своего сына Ивана.
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Так, на своей странице в Instagram Юрий опубликовал ролик, в котором можно увидеть, как 2-летний мальчик играл на пианино. А позже он сам закрыл крышку музыкального инструмента.
Отметим, что Юрий Горбунов и его супруга, ведущая Катя Осадчая продолжают скрывать лицо своего малыша. Поэтому на видео видно только затылок Ивана.
“І хто сказав що грати на фортепіано складно?“, - шуточно подписал ведущий канала 1+1.
Напомним, ранее сообщалось, что канал 1+1 запускает линейку комедийных сериалов в осеннем телесезоне.
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