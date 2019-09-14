Ведущий Юрий Горбунов показал милое видео со своим сыном Иваном.

"Кто сказал, что это сложно": Юрий Горбунов похвастался талантом 2-летнего сына instagram.com/gorbunovyuriy

Популярный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов порадовал поклонников видео из семейного архива. Артист похвастался талантом своего сына Ивана.

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Так, на своей странице в Instagram Юрий опубликовал ролик, в котором можно увидеть, как 2-летний мальчик играл на пианино. А позже он сам закрыл крышку музыкального инструмента.

Отметим, что Юрий Горбунов и его супруга, ведущая Катя Осадчая продолжают скрывать лицо своего малыша. Поэтому на видео видно только затылок Ивана.

“І хто сказав що грати на фортепіано складно?“, - шуточно подписал ведущий канала 1+1.

Напомним, ранее сообщалось, что канал 1+1 запускает линейку комедийных сериалов в осеннем телесезоне.

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