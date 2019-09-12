Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Горбунов вместе с друзьями оригинально поздравил Осадчую с 36-летием

Комментариев: 0
Сегодня известная телеведущая канала 1+1 Катя Осадчая отмечает день рождения.
Горбунов вместе с друзьями оригинально поздравил Осадчую с 36-летием
Горбунов вместе с друзьями оригинально поздравил Осадчую с 36-летием
instagram.com/kosadcha

Сегодня, 12 сентября, украинская телеведущая и модель Катя Осадчая празднует 36-й день рождения. По случаю праздника супруг звезды, ведущий и актер Юрий Горбунов подготовил для именинницы оригинальный сюрприз.

Читай также: “Королева-шляпница“: ТОП-10 самых стильных образов Кати Осадчей

Так, на своей странице в Instagram Осадчая показала, как муж поздравил ее с днем рождения. На опубликованном фото можно увидеть, как Юрий украсил двор шариками в виде сердечек. Кроме того, ведущий из золотых шаров выложил имя супруги.

Читай также: “Подружки зажгли“: Ефросинина выставила фото с Осадчей в “растрепанном“ виде

Также в Instagram-аккаунте Горбунова появилось трогательное видеообращение. Он поздравил Катю с днем рождения и в очередной раз признался ей в любви. В ролике можно услышать поздравления от друзей именинницы - украинских исполнителей Потапа, Насти Каменских, Олега Винника, Монатика, Тины Кароль, Дзидзьо, MARUV, Нади Дорофеевой, Позитива и звезды “95 квартала“ Елены Кравец.

“Катруся, дорога!! цей день не тільки особливий для мене, але і для твоїх друзів!! З Днем народження!!будь щасливою!! Я люблю тебе, найкраща дружина, мама і господиня!“, - трогательно подписал видео Юрий Горбунов.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь