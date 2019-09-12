Горбунов вместе с друзьями оригинально поздравил Осадчую с 36-летием

Сегодня известная телеведущая канала 1+1 Катя Осадчая отмечает день рождения.

Сегодня, 12 сентября, украинская телеведущая и модель Катя Осадчая празднует 36-й день рождения. По случаю праздника супруг звезды, ведущий и актер Юрий Горбунов подготовил для именинницы оригинальный сюрприз.

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Так, на своей странице в Instagram Осадчая показала, как муж поздравил ее с днем рождения. На опубликованном фото можно увидеть, как Юрий украсил двор шариками в виде сердечек. Кроме того, ведущий из золотых шаров выложил имя супруги.

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Также в Instagram-аккаунте Горбунова появилось трогательное видеообращение. Он поздравил Катю с днем рождения и в очередной раз признался ей в любви. В ролике можно услышать поздравления от друзей именинницы - украинских исполнителей Потапа, Насти Каменских, Олега Винника, Монатика, Тины Кароль, Дзидзьо, MARUV, Нади Дорофеевой, Позитива и звезды “95 квартала“ Елены Кравец.

“Катруся, дорога!! цей день не тільки особливий для мене, але і для твоїх друзів!! З Днем народження!!будь щасливою!! Я люблю тебе, найкраща дружина, мама і господиня!“, - трогательно подписал видео Юрий Горбунов.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера.